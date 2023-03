La madre del menor de Sanxenxo con meningitis exige que se responsabilice a los facultativos que atendieron a su hijo

La madre del menor con meningitis de Sanxenxo presentó ayer una reclamación en el centro de salud de Baltar para exigir responsabilidades a los dos facultativos que atendieron a su hijo que acudió al PAC “aquejado de fuertes dolores de cabeza, mareos, fiebre y vómitos siendo los síntomas compatibles con la meningitis sin que esta fuera diagnosticada correctamente”.



Sandra Viñas señala que “non culpo ao Sergas nin a Sanidade” sino que su petición es que “tomen as medidas que vexan oportunas” ante estos dos facultativos, para que “non volva a pasarlle a nadie”. Asimismo, hace la reserva expresa de tomar acciones contra los médicos en el caso de que “su evidente negligencia y mala praxis se traduzca en secuelas que puedan alterar el desarrollo de la vida del paciente”.

“Impericia y negligencia”



En la queja, se recoge la “ impericia y negligencia” de los doctores que, “erraron reiteradamente en el diagnóstico poniendo en grave peligro no solo la vida del paciente sino que pudo haber contagiado a todo el núcleo familiar”.



Afortunadamente, el menor ya se encuentra en su casa tras haber sido dado de alta el pasado lunes y su familia tendrá que estar pendiente por si aparece de nuevo algún síntoma que haya que vigilar.



En todo caso, y con el susto todavía en el cuerpo, su madre insiste en su protesta. “Non quero que quede no olvido, estas cousas teñen que saberse”, y pide “que todo o mundo que lle pase algo así que o faga público sempre e se reclame para que poidamos apoiarnos e facer forza para que este tipo de cousas non volvan a suceder”, anima Sandra Viñas. Además, aconseja que “os facultativos que están, fagan o seu traballo e cando teñan dúbidas, que deriven, porque pode haber finales fatídicos como puido ser o caso do meu fillo”, lamenta Viñas.

Dos diagnósticos diferentes



Hay que recordar que el menor acudió el pasado mes de febrero al PAC de Baltar en dos días seguidos siendo atendido por dos médicos que aportaron sendos diagnósticos diferentes, gastroenteritis y sinusitis. La madre reprocha que no se tuvieran en cuenta los síntomas del menor y sus insistencias sobre las petequias en la piel y el fuerte dolor de cabeza. Síntomas que se agravaron y tan solo unas horas después de la segunda consulta tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital de Montecelo a donde llegó en estado muy grave.