El mal tiempo obliga a suspender parte de los actos de la fiesta de las Angustias pero no faltan sus “boliños”

El mal tiempo deslució este fin de semana las celebraciones en honor a Nuestra Señora de las Angustias en Cambados. La directiva de la Cofradía decidió suspender el programa lúdico y mantener únicamente los actos litúrgicos, excepto la procesión de ayer. Estuvieron esperando hasta el último momento a ver si la lluvia daba una tregua, pero finalmente no fue posible.



Con todo, una parte se ha trasladado al próximo sábado día 12, más concretamente la verbena que estaba programada para este sábado con los dúos Punto Zero y Ángel América. Se había instalado una carpa pero las previsiones de viento y lluvia llevaron a la organización a optar por la prudencia. No faltará ese día el tradicional reparto de chocolate y rosca entre los presentes, como no faltó ayer la entrega de los boliños preñados al término de la misa en honor a la Virxe das Angustias y que estuvo cantada por la Coral Santa Mariña en el templo de San Benito de Fefiñáns.

En la jornada también se nombraron a nuevos cofrades y hubo actuaciones de música.

La comisión había organizado un completo programa que incluía colchonetas para los más pequeños y una sesión vermú con degustación de callos.