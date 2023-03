La Mancomunidade busca “encaixe legal” a las peticiones de la plantilla del servicio de basura

Los operarios del servicio de la basura protagonizaron ayer en Cambados su segunda concentración para reclamar la actualización de sus salarios congelados desde 2016. Antes los había recibido el alcalde, Samuel Lago, y hablaron de la intermediación que está haciendo su concello y la Mancomunidade do Salnés, que fue quien adjudicó el contrato compartido con Meis y Vilanova de Arousa. De hecho, según el representante de los trabajadores, Anxo Lúa, de CIG, ahora ponen el foco de la posible solución al conflicto laboral en estas administraciones, toda vez que la concesionaria, Valoriza, les ha trasladado que no puede asumir la subida conforme al IPC con carácter retroactivo con lo que le pagan por el contrato.



Según el sindicalista, la entidad supramunicipal está estudiando “a nivel xurídico” las posibles alternativas. Esto sería un paso, pero los 12 empleados mantendrán su hoja de ruta y el próximo jueves, día 16, se concentrará en Vilanova. Empezaron en Meis.



Ayer aseguraban que su nivel de ánimo es alto para seguir con las protestas porque no están dispuestos a continuar con “salarios precarios” y reclaman, insisten, el mínimo, es decir, la actualización conforme a la subida del nivel de la vida, pues dicen que la pérdida salarial es de un 15 %. En cuanto a lo que piden, explican que serían unos 4.000 euros al año por empleado y piensan mucho en dos compañeros, sobre todo en uno, cuya jubilación es inminente y de no conseguirlo, “verá mermada a súa pensión” por tener congelado el sueldo. Así que mantienen, incluso su idea de tomar medidas más extremas como realizar paros o incluso ir a la huelga, lo que podría afectar al servicio de la basura. Y es que acusan a la concesionario de no presentarle una propuesta seria durante las reuniones de negociación. La próxima es el día 17.