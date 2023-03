La Mancomunidade y Valoriza tienen una primera reunión sin efectos para el conflicto laboral

La presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, mantuvo ayer una reunión con la concesionaria del servicio de la basura, Valoriza, como primera toma de contacto y a la espera de tener una segunda donde se concreten aspectos de índole económica.



La empresa ya trasladó a la plantilla, que está en medio de protestas, que no puede asumir la subida salarial que le reclaman y que se corresponde con la actualización conforme al IPC y con carácter retroactivo desde 2016, cuando caducó su convenio, aunque la empresa se hizo con el contrato en 2021.



Giráldez indicó que la sociedad le trasladó su “sorpresa” por el inicio de estas movilizaciones pues la negociación continúa abierta. La primera concentración tuvo lugar la semana pasada en Meis y continuarán los próximos jueves en Cambados y Vilanova, que son los concellos con este contrato comarcal.



La también alcaldesa meisina escuchó su postura y a expensas de mantener esa segunda reunión, lo que espera es que ambas partes “acheguen posturas e que non haxa conflito e, sobre todo, que non vaia a máis”. Y es que los 12 trabajadores están decididos a no perder más poder adquisitivo –por la falta de actualización lo cifran en un 15 %– y tras años de salarios “precarios”, pues la mayoría llevan subrogados en este servicio, aunque con otras empresas, desde hace dos décadas. Así que no descartan tomar medidas “máis contundentes” como realizar paros e incluso una huelga, lo cual podría afectar al servicio de recogida de la basura en estos concellos.



Giráldez y otros ediles de su gobierno se reunieron la semana pasada con la plantilla y con su representación sindical de CIG y le mostraron su “apoio”, así como su intención de intermediar, pues el contrato se licitó y adjudicó a través de la Mancomunidade.