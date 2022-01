Mar avala un segundo proceso de expulsión a los isleños asociados simultáneamente a dos cofradías

La Consellería do Mar avala el proceso de expulsión realizado este año contra un expatrón y otro marinero por ser socios simultáneamente en dos pósitos. La Cofradía de A Illa ya los había echado en 2017, pero los tribunales lo echaron abajo por un “error formal” y no de fondo, pues sus estatutos y la legislación lo impiden, así que tuvo que iniciar este nuevo procedimiento. Ahora el Cabildo no descarta tomar acciones para reclamarles los beneficios económicos que pudieran haber obtenido con esa “duplicidade ilícita”.









Reclamación de 120.000 euros





Los afectados tienen en su poder dos sentencias favorables firmes de los juzgados de Vilagarcía y de la Audiencia de Pontevedra y su próximo paso era la petición de una indemnización de 120.000 euros por los presuntos daños y perjuicios generados de su baja como socios en A Illa. Sin embargo, desde el gobierno del pósito señalan que la decisión judicial se sustentó en un “erro formal” y que incluso se les recomendaba hacerlo mediante otro procedimiento.



Así las cosas, procedió a hacerlo “correctamente” y el Cabildo acordó la baja el pasado 23 de abril, pero el expatrón y el marinero recurrieron la decisión ante la Consellería do Mar, que finalmente ha desestimado sus alegaciones. Aseguran desde la Cofradía que ratifica el acuerdo “na súa total integridade” y de manera “contundente” en una resolución “extensa e fundamentada”. Sustentada además en que la decisión de expulsión compete exclusivamente a las cofradías y no a órganos intermedios, como los de la Xunta, y que “non se pode tolerar no actual marco normativo que un armador poida estar asociado a dúas confrarías á vez”. Y es que así lo establece “categóricamente e de forma inapelable” los estatutos del Pósito: “Ningún membro da Confraría poderá pertencer simultáneamente a outra confraría”, y lo hace en reproducción de lo establecido en el artículo 5.5 de la ley gallega reguladora de estas entidades, informaron sus responsables.



Así las cosas, desde el equipo encabezado por el patrón mayor, Juan José Rial Millán, insisten en que al estar asociados a otra de A Coruña estaban incurriendo en una “incompatibilidad ilegal e manifesta” y reciben con “satisfacción” la resolución de la Xunta. “Pon blanco sobre negro”, añaden, en una cuestión que les parece “fundamental” para la viabilidad presente y futura del sector porque, de lo contrario, “podería fomentar a picaresca de irresponsables que queiran beneficiarse ilícitamente dos recursos xestionados”. Es más, ponen de manifiesto el “moito esforzo e dedicación” de estas entidades para alcanzar un reparto “xusto, ecuánime e equilibrado” del “tesoro” gallego entre los productores que “cumpran honestamente as regras do xogo”.



Es por todo ello también que no descartan pedir una indemnización para “reintegrar ao patrimonio” del Pósito los posibles beneficios económicos que estos marineros pudieran haber obtenido “ilícitamente” durante el tiempo que ejercieron esa duplicidad que, aseguran, se produjo desde 2015 hasta 2017, cuando se hizo la primera expulsión. l