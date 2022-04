Mar propondrá una mesa bilateral para "reconducir este despropósito do plan especial de Cambados”

La Consellería do Mar salió al paso ayer de la polémica del dominio público marítimo-terrestre en Cambados. El departamento autonómico anuncia que solicitarán una "mesa bilateral" para "reconducir este despropósito do plan especial de Cambados”. Y rebaten las tesis del alcalde. Samuel Lago acusó al PP de “mirar cara outro lado” cuando en 2013 un informe de Costas alertaba ya de los problemas en este suelo con los mismos usos ahora en cuestión: Plaza, estación de autobuses, centro de salud o depuradoras. Pero para Mar la situación no es comparable, “difire moito”.





Así, señalan que “En 2013 tamén houbo un informe inicial a certos usos que se estaban dando en terreos portuarios que Portos de Galicia rebateu e aprobouse a Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP)”. Posteriormente, en 2018, se aprobó la Lei de Portos y es a la vista de esta norma por lo que el informe actual de Costas del Estado “está a ir en contra desa lei e da propia DEUP de Cambados”, valoran. Mar lo tiene claro: “Estanse a invadir as competencias de Galicia”, algo que “non se fixo en 2013”, acusando así directamente a la administración izquierdista en Madrid.





En cuanto a la petición de desafectación cursada por Cambados a Portos en 2016 y que acabaría con el problema dando la titularidad del suelo al Ayuntamiento, el gobierno gallego afirma que lleva necesariamente su tiempo al tratarse de un procedimiento “complexo”. Algo que, con todo, no sirve al regidor, que comparó estos seis años de espera con los cinco meses en que se desbloqueó la situación para el centro de salud en Vilagarcía.





Pero el gobierno gallego defiente el trabajo realizado. "A Xunta está a dar os pasos pertinentes desde o primeiro momento para acelerar o proceso" de desafectación. "Trátase dun procedemento que implica moitos trámites e estudos técnicos previos —ata o momento só saíron adiante catro reversións de terreos a petición de Costas— e adoita levar tempo". "Os terreos de dominio marítimo-portuario que se reverten a Costas pasan a ser de dominio público marítimo-terrestre (rexidos polos criterios de Costas) e despois será decisión do Estado aceptar ou non a súa entrega para que pasen a ser de titularidade municipal". Afirman, además, que trabajan "co ánimo de facilitar o proceso e facelo coa máxima transparencia".





Así pues, la Xunta reafirma su compromiso de buscar soluciones. "Portos de Galicia e o propio Executivo galego traballan en todo momento coa vontade de dar a máxima seguridade xurídica ás instalacións asentadas en terreos portuarios e con ese obxectivo están a facer as xestións necesarias tanto en beneficio de Cambados como do conxunto de Galicia".