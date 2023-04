María Asunción Álvarez, candidata a la Alcaldía de Xuntos por Ribadumia

Xuntos por Ribadumia hizo público el nombre de su candidata y de varias de las personas que la acompañarán en este nuevo proyecto político. La alcaldable es María Asunción Álvarez Vázquez. De 34 años, nacida en Besomaño y actualmente vecina de Barrantes, la candidata había formado parte, como cuarta suplente, de la lista popular de 2019, liderada entonces por Martín Vázquez. Es auxiliar administrativa, monitora de ocio y tiempo libro y trabaja como encargada en el sector de la alimentación.



Álvarez afronta el reto “cunha gran ilusión e ganas de traballar” y “moi consciente da responsabilidade que asumo, que non é outra que ofrecer unha alternativa de xestión responsable e sen escusas”, valoró en sus primeras declaraciones como candidata.



Alguno de los nombres de este nuevo equipo que confirma ya la formación son los de las personas incluidas en la foto que acompaña estas líneas. Se trata de Nuria García Abalo, Ramiro Vázquez Abuín (suplente del PP en 2019), Laura Rey Fernández, Ramiro Lorenzo Valbuena (número 6 del PP en 2019 y edil popular este mandato), Jose Manuel Sotelo Fontenla (que es el presidente de la junta rectora del partido y número 11 de aquella antigua lista), Luis Miguel Vilar Piñeiro, Carla Schick Vieites, María Rocío Rodríguez Cordal (número 13 de la anterior lista popular) y el anterior candidato y todavía portavoz del PP en la Corporación, Martín Vázquez.



En los próximos días presentarán toda la lista y comenzarán una ronda de reuniones con colectivos para ultimar su programa, que debe contemplar aspiraciones “sen medo a mirar para arriba antes de tomar decisións”.



El presidente de la formación valora que la candidata estuvo desde el inicio en la gestación de Xuntos y que “todos vimos en ela os pilares do noso proxecto: Transparencia, ilusión, capacidade de traballo, preocupación pola actual xestión do Concello e as ideas moi claras”.