Las mariscadoras de Carril retratadas en 1926 “visten” una colección especial de Martín Códax

Bodegas Martín Códax ha lanzado una colección de su albariño buque insignia con un etiquetado muy especial. Se tratra de seis botellas que lucen una selección de fotografías de la americana Ruth Matilda Anderson, que retrató la sociedad y las costumbres gallegas entre los años 1924 y 1926. Se llama “Fragmentos de onte” porque son “fragmentos de vida feminina, da beleza do cotiá e do bo facer apostando polo noso. Unha pequena gran homenaxe á tradición e á nosa orixe”, explican desde la cooperativa de Cambados. La iniciativa se completa con exposiciones en Vigo y en Santiago y en las que habrá showcookings de reconocidos chefs, visitas guiadas y catas comentadas.



Entre las imágenes elegidas está una de 1926 de una jornada de trabajo de las mariscadoras de Carril, mostrando "os inicios artesanais da industria conserveira galega, de tanta importancia para a comarca e que aínda perduran. Unha dura tarefa que aínda hoxe mantén o seu carácter manual”.



Desde la firma recuerdan que la etiqueta de su albariño Martín Códax, su buque insignia, "xa é en si mesma unha homenaxe á cultura galega e a un dos personaxes que máis contribuiu á consolidación do noso idioma". Y ahora, por tiempo limitado, "rendirá tributo ás profesións máis artesanais que se realizan en Galicia, e que, moitas delas, aínda permanecen".

Imágenes seleccionadas

Así, otra de las imágenes es de palilleiras de A Coruña trabajando en Muxía, en 1924. "Ao longo da Costa da Morte, as mulleres xuntábanse para palillar nos seráns. Facíano para socializar e converter o traballo en lecer. Os mozos ían despois ás casas para cantar e bailar. Xunto co de Milán e o de Bruxas, unha das xoias do encaixe europeo", exponen desde la bodega.

"Arranxando redes", de 1924, es otra de las seleccionadas. La imagen tomada en Marín es un buen ejemplo de un trabajo imprescindible para un sector imprescindible. También "Leiteiras de volta a Carnota" (Muros, 1924), captando a estas mujeres que recorrían grandes distancias a pie con los cántaros de zinc en la cabeza para vender la leche, tanto de sus vecinos como suya. Algunas cargaban más de 60 kilos.

La selección la completan: "Levando chacharros á feira mensual" (Ourense, 1925), sobre las "oleiras" de Niñodaguia, y "Mercado de madeira e palla", un retrato de las vendedoras de la Praza da Leña de Pontevedra en una jornada de 1924.



Coincidiendo con el lanzamiento y en colaboración con la Asociación Etnográfica Sete Espadelas, Martín Códax ofrecerá una exposición en la que podrá verse una muestra significativa del legado fotográfico de Anderson. Desde la cooperativa cambadesa recordaron que, entre 1924 y1926, Archer Milton, fundador de la Hispanic Society of America de Nueva York, la envió a Galicia en varias expediciones para captar todo el material etnográfico que estaba a punto de perderse: vestuario, oficios, fiestas, costumbres, ferias, tradiciones.. De hecho, la muestra "é unha escolma de máis de 60 traxes, froito de cinco anos de estudo, busca, análise e recuperación sobre a viaxe e o libro de Anderson. Trátase dun rigoroso traballo de investigación co que se pretende reproducir, ante os ollos do visitante, o que viu Ruth Matilda cando chegou a Galicia da maneira máis exacta posible".

Mil piezas de ropa y todo tipo de objetos

El espectador podrá ver casi mil piezas de ropa (un gran porcentaje de ellas son antiguas o son reproducciones realizadas a partir de patrones y tejidos antiguos), pero también aperos de labranza, objetos del hogar y diferentes elementos originales de la época. "Observar a través do obxectivo de Anderson, e ler o que conteñen o seus escritos, permítenos ver a través dos seus ollos. A través deles, coñeceremos ás leiteiras da comarca de Santiago reunidas na Rúa Nova ao amencer, ás redeiras de Marín, aos zoqueiros nas feiras de Pontevedra ou Santiago, ás vendedoras da Praza da Leña de Pontevedra ou as castañeiras de Compostela. Unha viaxe no tempo, cen anos atrás, onde recuperar os vellos oficios xa esquecidos, as feiras, as romarías, os traballos no mar e no campo... En definitiva, toda a nosa cultura popular, a través das fotografías da americana", añadieron desde la firma.



La primera exposición será en Vigo, en la sede de Afundación, del 20 de abril al 10 de junio, en horario de 17:30 a 20:30 horas. En el espacio se ofrecerán otros contenidos como showcookings de reconocidos chefs de la ciudad, visitas guiadas y catas comentadas por uno de los sumilleres de Bodegas Martín Códax.

Estas actividades tendrán un aforo limitado y es necesario comprar la entrada previamente en la tienda digital de la bodega. En la web de la bodega, https://mtr.bio/bodegasmartincodax ,también podrá encontrarse toda la información sobre esta colección y las actividades.

Posteriormente, la muestra se trasladará a Santiago, a la iglesia de la Universidad, donde permanecerá del 21 de junio al 29 de julio.