Las mariscadoras críticas niegan a la patrona: “Somos testigos do trato e incluso chamounos vagas”

El sector crítico de las mariscadoras a pie de la Cofradía de O Grove desmienten a la patrona, María del Carmen Besada, después de que señalase que sus representantes emitían bulos y llevaban a cabo una campaña de desinformación hacia su figura. Así, a través de un comunicado, cuentan que ellas mismas fueron testigos “en varias reunións de socios do sector do trato que recibieron por parte da patrona e, ademais, está permitíndose o luxo de increpar tamén os mariscadores chamándonos vagos e ignorantes”.



Por otro lado, las críticas indican que la patrona “fala de dar a cara” y señalan que ellas lo están haciendo y, sin embargo denuncian que Besada “escúdase dentro da cofradía a porta pechada e a nós ni se dirixeu”, es por ello que le exigen que “non se esconda”.

Las mariscadoras a pie quieren dejar claro en su escrito que su crítica no se extiende a todos los miembros de la Xunta Xeral, si no que se dirigen únicamente a la figura de la patrona. Es por ello que recalcan que “nós en contra deles non temos nada, en contra da patrona sí, por iso pedimos a súa dimisión”.



En relación al tema de las subvenciones, no entienden por qué lo saca a colación si ellas no lo nombraron, ni tampoco la compra de la semilla por parte de la Cofradía ya que indican que “se ten esos cartos é porque nós os xeneramos no seu momento xa que o marisqueo a pé é o que máis porcentaxe pagamos e polo tanto, eses cartos, pagámolos nós, solo faltaría que non se nos repercutise en algo”.