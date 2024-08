El Master of Wine Tim Atkin visita la DO: "Me encanta la variedad albariño, es una de las mejores del mundo"

Atkin durante la cata realizada en la sede del Consello de la DO Rías Baixas | CEDIDA

Tim Atkin, galardonado escritor de vinos y Master of Wine procedente de Reino Unido, se ha convertido en un visitante habitual de la DO Rías Baixas, fiel a su entusiasmo por la variedad albariño: “Me encanta esta variedad, es una de las mejores del mundo para elaborar vinos blancos”, asegura. Este es el tercer año que visita la Denominación de Origen en julio, en este caso a finales de mes durante una semana. El objetivo para Tim Atkin es “profundizar en su conocimiento, en el terruño, los diferentes sistema de conducción de la zona, hablar con los profesionales… Por eso dedico tanto tiempo a conocer esta Denominación, para aprender y entender. Y he comprendido que cada año en Rías Baixas es un mundo con sus particularidades”. "No conocía" Esta nueva visita le ha permitido a Tim Atkin conocer las cinco subzonas: “Estuve por primera vez en Ribeira do Ulla y en Soutomaior, que hasta la fecha no las conocía”. Durante esa semana, en la que ha profundizado en los vinos de Rías Baixas, ha podido visitar 36 bodegas, de las cuales unas diez eran nuevas para él, así como ver ’in situ’ el estado en el que se encuentran los diferentes viñedos de las cinco subzonas. Esta visita y la cata que protagonizó en la sede del Consello Regulador han servido también a Tim Atkin para probar la Añada 2023, calificada como “Muy Buena”. “Me gusta esta añada. Fue un año con complicaciones que salió bien. Los enólogos saben trabajar sus variedades autóctonos. Están viviendo un buen momento. Estamos ante una región y una variedad con futuro que tiene buena imagen y cuyos precios son buenos para que los productores puedan vivir de su trabajo”, añade este Master of Wine inglés. Cata Siempre según fuentes del Consello, uno de los momentos centrales del viaje fue la cata organizada en su sede en la que participaron 47 marcas de 35 bodegas de la denominación. De estos vinos, 21 pertenecían a la añada 2023, 9 a la 2022, 3 a la 2021 y uno a las de 2019 y 2018. Los doce vinos restantes catados por Tim Atkin estaban en la categoría de elaboraciones especiales.

Desde la denominación recordaron que el mercado de Reino Unido ocupa la segunda posición de las exportaciones de los vinos de Rías Baixas, con un volumen de 1.396.613,37 litros vendidos en el ejercicio de 2023 y con un ambicioso plan de promocional. De hecho este año ya se recibió la visita de seis prescriptores británicos a mediados del mes de junio.

El Master of Wine Tim Atkin visita la DO: "Me encanta la variedad albariño, es una de las mejores del mundo"