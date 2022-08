Meaño concluye la conversión de un local del colegio de As Covas en comedor escolar

El colegio As Covas de Meaño podrá estrenar en breve su nuevo comedor escolar. El Concello anunció ayer que están prácticamente terminadas las obras de reforma y de acondicionamiento de un local de este centro educativo, que ha sido adecuado para acoger este citado servicio.



Los principales trabajos realizados se centraron en el cambio del techo y la colocación de luminarias estancas, la modificación de tabiques y alicatados, así como el acondicionamiento de la instalación de agua y de electricidad, el pulido del suelo, además del suministro y colocación de una encimera y un fregadero en acero inoxidable.



Desde el equipo de gobierno que encabeza Carlos Viéitez señalaron que con esta actuación “atendemos así unha demanda dos pais e da dirección do centro”, realizando además “un considerable esforzo”, al asumir “competencias que non son municipais”, recuerdan.





En todo caso, esperan desde la administración municipal que la puesta en funcionamento del comedor escolar pueda “incentivar a matriculación en manter a existente”.













Críticas en Dena

Poco antes del anuncio para el comedor de As Covas, llegaban críticas por el del colegio Coirón-Dena.





El grupo opositor Meaño Independiente (MI) hacía público también este fin de semana un comunicado en el que apuntaban a una deficiente gestión del gobierno local como posible causa de que una veintena de niños que habían solicitado plaza en este comedor, se hayan quedado sin ella. Por ello, reclaman medios al gobierno local para que todas las familias que lo soliciten puedan disponer de este servicio de conciliación.