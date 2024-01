Meaño estima la expropiación del suelo para el parking del auditorio en 42.500 euros

El Concello de Meaño estima en 42.525 euros el coste de expropiación de la nueva parcela, de titularidad privada, que ha incluido y añadido recientemente en el ámbito del plan de infraestructuras y dotaciones (PEID) de A Toxa, el documento urbanístico que permitirá el desarrollo del complejo cultural con auditorio. Así figura en el estudio económico que obra en el expediente del trámite ambiental al que se está sometiendo a este plan, en la Xunta de Galicia.



El suelo privado se compone en la práctica de dos parcelas. Pensadas para la zona de aparcamiento del futuro complejo, “deberán ser adquiridas para levar a cabo os obxectivos previstos no plan especial de dotacións e infraestruturas polo que, unha vez determinado o seu valor, este concepto incorpórase aos custes necesarios para o desenvolvemento do mesmo”. El Concello hace una primera estimación, teniendo en cuenta la superficie a adquirir, 1.701 metros cuadrados, y el precio de 25 euros por metro cuadrado que marca el reglamento de valoración de la Lei do Solo de Galicia.

Costes de urbanización

El documento económico del planeamiento “non permite avaliar con precisión os custes da implantación dos servizos, da execución das obras de urbanización, a conexión ós sistemas xerais e, se é fora o caso, as obras de ampliación dos mesmos”, gastos que serán afinados por los servicios técnicos municipales en el posterior proyecto de urbanización del entorno. Pero, en cualquier caso, el mismo documento avanza una estimación preliminar, de 195.813,68 euros. Importes estos a los que habría que incrementar el IVA.



Estos costes de urbanización incluirían tanto la apertura de un nuevo vial como la ampliación de otro, el acondicionamiento de parcelas, las conexiones a los servicios generales, así como los honorarios técnicos del proyecto de urbanización y los costes administrativos.



La Consellería de Medio Ambiente mantiene abierta la fase de consultas sobre esta nueva evaluación ambiental al plan urbanístico de A Toxa. Ya había obtenido el visto bueno ambiental a finales de 2022, pero el Ayuntamiento ha vuelto a presentarlo, al aumentar la superficie afectada, para incluir el nuevo suelo.