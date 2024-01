Meaño vuelve a presentar a evaluación ambiental el plan urbanístico para el auditorio

El Concello de Meaño ha vuelto a presentar al trámite ambiental en la Xunta el plan urbanístico necesario para poder desarrollar el ansiado auditorio y edificio sociocultural. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ya había dado luz verde al trámite ambiental para este plan a finales de 2022, pero el Ayuntamiento vuelve a presentar el plan ahora al mismo trámite, ya que ha ampliado el ámbito de actuación.



El Concello ha decidido incluir más terreno para este complejo, a través de la incorporación de una parcela, “de 1.701 metros cadrados, lindeira cara ao oeste coa delimitación inicial”, indica la memoria informativa incluida en el expediente. Esta “ampliación de superficie”, “se dedicará a espazo de aparcadoiro do equipamento socio cultural que se pretende levar a cabo”. Así pues, “se redacta polo tanto este documento de Borrador do Plan que modifica o ámbito inicialmente definido para someter a nova proposta ao correspondente tramite ambiental ante a citada Dirección Xeral”, de Calidad Ambiental, dependiente de la citada Consellería.

Casi 10.000 metros cuadrados

El plan de infraestructuras y dotaciones (PEID) de A Toxa, el documento urbanístico que permitirá el desarrollo del complejo cultural, incluye ahora una superficie mayor, de 9.509 metros cuadrados. Este ámbito se divide en dos grandes parcelas, una de titularidad municipal, de 7.808 metros cuadrados —7.244 según Catastro—, y otra, la citada nueva incorporación, de 1.701 metros cuadrados, “con pendente suave cara ao oeste” y “de titularidade privada”, pero que en el expediente se señala “deberá ser adquirida polo Concello de Meaño por calquera dos medios previstos na lexislación”.

Vista del ámbito total sometido a este plan en trámitación | Memoria

“A súa configuración resulta especialmente adecuada para situar unha zona de aparcamento que dea servizo á nova dotación que se implante así como as dotacións xa existentes”, se señala en la documentación presentada ante la Xunta.



En cualquier caso, también se indica que “a topografía da parcela representa o maior reto para o planeamento que se desenvolva”.



El Concello insiste en la importancia de sacar adelante este plan especial y el futuro recinto cultural, “como apoio en xeral as actividades culturais, e en particular no contexto actual, as representacións musicais”. Por ello, estiman, “o centro socio cultural que se proxecta edificar deberá contar con un auditorio que poda acoller un aforo aproximado de 400 persoas”.

En periodo de consultas

El trámite de evaluación ambiental se encuentra en estos momentos en fase de periodo de consultas. Publicado el pasado 28 de diciembre, Medio Ambiente acordó someter a consulta pública esta documentación “por un prazo de trinta días hábiles”. Así abre canales de “observacións e suxestións” a través de varias vías, como el correo electrónico avaliacion.ambiental.estratexica@xunta.gal o el registro de la sede electrónica de la Xunta.



Si se cumple la misma hoja de ruta que en 2022, esta nueva presentación del PEID ante la Consellería podría resolverse por el trámite más corto, el de informe ambiental estratégico, siempre que no se encuentren efectos significativos sobre el medio ambiente. Lo contrario supondría pasar por el procedimiento más largo, el de evaluación ambiental estratégica.