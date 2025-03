Meaño iza su primera bandera azul para el sendero fluvial del Río da Chanca

Meaño ya tiene su primera bandera azul para uno de sus senderos, el fluvial del Río da Chanca. El acto de izado tuvo lugar hoy, con visita de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y del delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, que acompañaron al alcalde, Carlos Viéitez, tanto en el estreno del distintivo como en un pequeño recorrido por la propia senda.



La titular del departamento autonómico destacó las 54 rutas galardonadas este año en Galicia con este reconocimiento, en el marco de un programa de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) que premia y reconoce la puesta en valor de itinerarios peatonales mediante su transformación en entornos naturales respetuosos, resilientes y sostenibles.



El regidor meañés destacó estos días que el galardón es un “premio e un recoñecemento ao traballo de recuperación e posta en valor desta ruta”. Siendo, como es, la primera bandera azul que ondea en Meaño, Viéitez la considera un “símbolo do modelo turístico” que persigue su gobierno local: “Un turismo familiar, con afeccións deportivas, moi respectouso co medio, amante da natureza e con inquedanzas culinarias, gastronómicas e do viño”, explicó.



“Estamos facendo as cousas ben e este tipo de recoñecementos son un incentivo para traballar na mesma liña e sempre como un equipo con todos os axentes que fan posible que o noso sector turístico medre de xeito sostible”, valoró.



Ahora, el alcalde invita a todos los vecinos y visitantes a “a percorrer o tramo do sendeiro galardoado e a aproveitar a cita para descubrir os restaurantes locais” y otros atractivos.