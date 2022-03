Meaño prevé invertir 800.000 euros en el asfaltado y mejora de la seguridad vial de 26 tramos de carreteras

El Concello de Meaño va a ejecutar un importante proyecto de mejora del asfaltado y la seguridad vial en 26 tramos de diferentes carreteras y caminos distribuidos por las siete parroquias. La previsión de gasto es de unos 800.000 euros, aproximadamente, pero primero ha sacado a licitación la asistencia técnica para redactar los proyectos y dirección de las obras por un precio de 50.000 euros.



El gobierno local encargó un estudio previo a un ingeniero de caminos para la definición de las directrices generales de mejora. El mismo señala que se actuará en los viales que “se atopan en peor estado de conservación e que causan innumerables problemas aos veciños que circulan por eles, tanto para os peóns como para os vehículos” y también a los que tienen un mayor tránsito diario. En total, se pretende actuar en algo más de 9 kilómetros de viales con una superficie total a pavimentar de 51.900 metros cuadrados. Son un total de 26 tramos de carreteras distribuidos por las siete parroquias y por normal general, en todos se realizarán nuevos asfaltados y la limpieza de cunetas.









Actuaciones concretas





En Covas, se actuará en el Camiño da Igrexa; en Xil, en Ganon-Castro Eiravedra; en Dena, en varios tramos del de Ameiró, Morouzos-Ganon, Seixiño-Rúa Nova, Dadín y el de acceso a Dadín, Altamira, Pe do Muíño –en el tramo principal y los dos ramales secundarios–, varios tramos de Viliquín y en Ameiró-Cachada do río. Respecto a Meaño, el proyecto incluye Detrás da Toxa; en Simes, el camino de la iglesia y Axis-Alto do Sifón; y en Lores, Seixomil-Frexeiro-Axís, monte en Seixomil, pista de Freixeiro a Igrexa y el camino de Paradela a Birmuin.



No obstante, en otros viales se realizará además una actuación a mayores para mejorar la seguridad vial en la convivencia del tráfico y las personas. En concreto, las calles se convertirán en una de plataforma única mixta para peatones y vehículos con pavimento de hormigón y bordos de piedra para marcar las cuadrículas y zonas de paso peatonal, dándole preferencia a estos. Esto se ejecutará en un tramo del camino de Padrenda de Abaixo, donde además se canalizarán las pluviales que actualmente están canalizadas por las cunetas laterales reduciendo el ancho del vial y dificultando el paso de peatones por sus márgenes.



Este modelo de plataforma única también se aplicará en el camino de As Cachizas (Dena), muy transitado para acceder al campo de fútbol y al pabellón, y además “ten moito tráfico nas horas puntas de acceso ao CEIP Corón e ao IES de Meaño”, y en el ramal Seixiños- Rúa Nova y en la propia Rúa Nova, pues soportan gran tránsito para el acceso a estas zonas de equipamientos públicos, incluyendo también la piscina. El mismo plan se seguirá en el camino de acceso a la iglesia de Simes y en Lores, en el acceso a la capilla de San Benito.









Falta de medios propios





El Concello recurre a la contratación externa de la redacción de estos proyectos por falta de medios propios con este volumen. En el propio expediente justifica la decisión en la especialización profesional y de medios técnicos requeridos para realizar esta labor y teniendo en cuenta que el arquitecto y la arquitecta técnica municipales tienen un contrato a tiempo parcial y una carga de trabajo ya importante en materia urbanística.



Las empresas interesadas tienen hasta el día 22 para presentar sus ofertas.