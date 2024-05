La media maratón “Entre Rías” atrae a más de un millar de deportistas

Sanxenxo y O Grove esperan con entusiasmo el gran evento deportivo que unirá los dos términos municipales y que busca convertirse en una cita indiscutible para los próximos años. Los alcaldes de Sanxenxo y O Grove, Telmo Martín y José Cacabelos, acompañados de Serafín Martínez, de la empresa organizadora Nokao, y del concejal de Deportes, Marcos Guisasola, presentaron este lunes la media maratón Entre Rías en el entorno de la capilla de A Lanzada desde donde partirá la carrera de los 10K.



La media maratón saldrá del puerto de O Grove a las 10:30 horas, para recorrer la Illa de A Toxa, la playa de A Lanzada y terminar en el puerto deportivo de Sanxenxo. La carrera se podrá hacer de forma individual o por relevos en pareja. Además, el mismo día habrá una prueba alternativa de 10K con salida desde la Ermita de A Lanzada, a las 11:30 horas, y llegada al puerto deportivo de Sanxenxo.



A pocas horas del cierre de las inscripciones este miércoles, la carrera cuenta ya con cerca de 1.000 inscritos. “A aceptación para ser o primeiro ano foi brutal. As expectativas que tiñamos eran moi altas e vanse cumplir”, dijo Serafín Martínez. “Queremos que a xente que veña este ano repita. O percorrido é único e de gran beleza”, asegura. En la cita se repartirán más de 3.000 euros entre los ganadores de las distintas categorías

Deporte y naturaleza

El alcalde de Sanxenxo puso en valor “a colaboración e o entendemento entre dous concellos con gran relevancia turística como O Grove e Sanxenxo nun proxecto tan interesante como este que está chamado a consolidarse no tempo”. La cita será, sin duda, un motivo más para “visitarnos e pasar unha fin de semana na zona”.



Por su parte, el alcalde de O Grove destacó que “trátase dun evento deportivo que se vincula ao atractivo turístico da zona e a este espazo xeográfico. Vai ser unha fin de semana importante para O Grove e Sanxenxo”. “Recibiremos este domingo a todos os deportistas ao carón da estatua do pescador dende onde sairá a proba da media maratón na Praza do Corgo”, señaló. Finalmente, animó a todas las personas amantes del deporte a “participar na proba e desfrutar da beleza do entorno”.



En esta primera edición se celebrará un Entre Rías especial. Será el sábado 18 de mayo cuando el paseo marítimo de O Grove acoja, a partir de las 17 horas, pruebas para niños y niñas de hasta 13 años. La participación será totalmente gratuita. Las inscripciones se pueden realizar hasta mañana en la web oficial del evento www.entreriasmediamaraton.com.