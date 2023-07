Meis cocina hoy unos 600 kilos de garbanzos para una Festa dos Callos que se prevé multitudinaria

Meis celebra hoy su Festa dos Callos, una de las citas gastronómicas imprescindibles del verano saliniense. Las expectativas son buenas; solo en la opción de reserva de mesas se espera una afluencia de 600 personas y a estas hay que sumar los comensales que prefieren acudir por libre e incluso llevarse sus raciones para comer en casa. El suministro está garantizado con unos de 600 kilos de garbanzos y una inmensa cantidad de piezas de carne para elaborar uno de los platos de la cocina tradicional gallega más sabrosos.



Las cocineras meisinas tienen la fama por algo. Según la alcaldesa, Marta Giráldez, la reserva de mesas –con capacidad para 14 personas– ha sido mayor que en ediciones anteriores y “máis que houbera porque moita xente quedou fóra”, aseguró. La cantidad de ingredientes es similar a años anteriores, pues explica que prefieren que se agote a tener que tirar el más mínimo resto que pueda sobrar, que no suele ser mucho.

La celebración gastronómica arranca a las 11:30 horas y la ración tiene un precio de ocho euros, incluyendo la “cunca” y la cazuela de barro conmemorativa de esta edición, la número 21. No faltará la música con la charanga Alambique, la Rondalla del Campo de Ferrol y el dúo La Mecánica durante el día. Por la noche, a través del programa Musigal de la Diputación, actuará Xabier Díaz y as Adufeiras de Salitre, a partir de las 22 horas, en la Praza de España.



Con todo, la jornada arrancará con la celebración de la VIII Ruta Btt (9 horas) y el programa, que es honor a San Benito, seguirá mañana y el martes.