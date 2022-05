Meis convoca un Pleno extraordinario el martes para ratificar la finca de Casa Parga para el centro de salud

Martes 10, 21 horas. La Alcaldía del Concello de Meis ha anunciado que convocará en esa fecha un Pleno extraordinario en el que pedirán a la Corporacion municipal que ratifique la opción de la finca de Casa de Parga para el centro de salud. Invita a los vecinos, además, a asistir y seguir la sesión, convencida de que la mayoría de meisinos valoran ese terreno como la mejor opcion. Eso sí, ante la aritmética de la minoría del ejecutivo socialista, será clave el voto del BNG, cuyo portavoz, Xoán Manuel Vázquez, afirmó esta semana que su grupo apoyará cualquier terreno que permita desbloquear el futuro ambulatorio. No obstante, también advirtió que no quieren ser utilizados para "limpiar", a posteriori, los "problemas" del gobierno local. La decisión nacionalista saldrá probablemente de su asamblea local este fin de semana.









En todo caso, apoyar cualquier terreno que permita avanzar en la consecución del nuevo edificio es la misma posición que ya había llevado al Bloque a votar a favor en marzo de la moción popular que planteó el de A Rochela. Esta, al sumar el apoyo de toda la oposición, salió adelante, complicando ahora la relación entre gobierno local y Consellería de Sanidade, que ya habían firmado un protocolo para decantarse por Casa Parga.





La alcaldesa, Marta Giráldez, entiende que no sería necesario buscar un acuerdo plenario a estas alturas, pero en vista de que Sanidade da peso a la moción popular que prosperó en Pleno, ha decidido dar este paso. Confía en que la oposición dé su visto bueno.





La regidora compareció este mediodía junto a todo su ejecutivo, en una rueda de prensa en la que hizo público y ofreció a los medios de comunicación un amplio dossier con documentación relativa al ofrecimiento de parcelas a la Consellería de Sanidade. Giráldez volvió a ratificarse en todo lo dicho hasta ahora: "Non movo nin unha coma". Pero concede que el ofrecimiento de la parcela de la controversia, la de A Rochela, no puede justificarla con una entrada por registro porque, como siempre dijo, ese terreno, al igual que los otros tres que el Concello ofreció en septiembre a Sanidade, se hicieron de palabra durante la visita de un técnico de la Xunta a Meis. Lo que sí tiene la socialista y lo que ha hecho públicos son correos electrónicos de un técnico municipal con el departamento de Urbanismo para preparar la visita de ese técnico, días antes del encuentro. Y en estos correos sí aparece, explícitamente, la "parcela enfrente del centro médico de A Rochela", con su referencia catastral, al igual que los detalles de otros cuatro terrenos: La del nudo de Curro, una cerca del colegio de O Mosteiro, otra llamada Santamaría-Avenida Médico Paz y una identificada con el nombre de un particular.





La primera edil recordó que en el escrito que la Xunta efectuó al BNG como respuesta a su pregunta parlamentaria, Sanidade reconocía que el Concello le ofreció en aquellas fechas cuatro parcelas y que el Sergas habla abiertamente de la próxima al nudo de Curro y la cercana al mercado municipal. "Obviamente", concluye Giráldez, si la Consellería "recoñece que lle ofrecemos entón catro parcelas e que unha era do nó de Curro, tense que recoñecer tamén que lle ofrecemos a de A Rochela".





Pero es más. Giráldez reiteró que ese supuesto "no" del técnico a A Rochela en septiembre se dio, entre otras consideraciones, por el tipo de características del suelo: El técnico habría manifestado que preferían un amplio terreno rústico para un plan especial que permitiese levantar un edificio de una sola planta, en lugar de parcelas urbanas en las que había que decantarse por alturas. Así que, conocido en enero de 2022 que el PP de Meis proponía en su polémica moción el terreno de A Rochela sobre el que ya habría un "no" previo, ella misma habría enviado una carta a Sanidade solicitando una aclaración, ante su sorpresa por que los conservadores asegurasen que la Xunta daba el visto bueno a A Rochela cuando a su gobierno local le constaba desde septiembre que eso no era así, defendió una vez más. En esa carta, que la alcaldesa hizo pública ahora y que tiene fecha de 25 de enero, Giráldez expone, literalmente, que "á vista da moción do grupo municipal do PP presentada no Concello sobre a proposta de ubicación para a construcción de centro de saúde, esta Alcaldía solicita aclaración sobre as necesidades máis apropiadas do terreo onde realizar a construción". Así, tal comunicación citaba, aunque indirectamente, la parcela de A Rochela, por lo que chocaría con la versión trasladada en la carta de esta semana de la Consellería al Concello, en la que el departamento autonómico aseguraba que aquella finca "xamais nos foi mencionada polo goberno local".





Consciente del lío surgido, la alcaldesa reiteró varias veces en su comparecencia que "non culpo á Consellería", concediendo tal vez un error y subrayando el "bo trato e disposición" que se encontró todos estos meses en Sanidade, desde el conselleiro al resto de técnicos y trabajadores con los que trató. Mantiene la esperanza de que esa "lealdade" se pueda mantener para reconducir la situación y solo le dolieron dos cosas, admitió: Ver los titulares del martes, al comprobar que "me acusaran de mentireira e de desleal" porque, afirmó, "teño moitos defectos, pero eses dous non"; y que la oposición local de Meis "non estivera á altura".





Al PP contestó que ella no tiene otro interés por Casa Parga que el convencimiento de que es la mejor opción. "Pregunto eu ao revés, que interese ten o PP coa parcela de A Rochela?". Incluso acusó al anterior alcalde, el portavoz popular José Luis Pérez, de haber intentado el mandato pasado adquirir la finca de Parga pero para "algún empresario ou amigo".





Sobre el BNG, de quien dijo "non mo esperaba", lamentó que su portavoz pidiese a Giráldez que se apartase y dejase gobernar a los nacionalistas, recordando que estos solo tienen un concejal en la Corporación. "Queren ser o Jácome de Meis?", ironizó.





"A oposición haina que exercer de forma leal. Se non vales para facer oposición, non vales para gobernar", consideró.





La alcaldesa "lamentaría" que todo este embrollo demore el proyecto del centro de salud y teme que una dilación extendida en el tiempo pueda echar al traste el acuerdo de compra por Casa Parga.





Desde la Xunta

Por su parte, el delegado de la Xunta en Pontevedra, Luis López, valoró a preguntas de los medios que el hecho de que Meis enviase una acuerdo plenario por A Rochela fue una “sorpresa” y se entiende como una “deslealdade”. Pero también confía en que la situación “se aclare” porque “temos ganas de que se faga unha das infraestruturas que máis precisa Meis”, concluyó.