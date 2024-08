Meis estrena cita con los clásicos y reunirá coches con más de medio siglo de antigüedad

Pachi Janza es un apasionado del motor y es muy conocido en la comarca de O Salnés por organizar concentraciones de clásicos y ahora que está establecido en Meis, no se ha podido resistir. Junto con el Concello y otros colaboradores, sin “os que isto non sería posible”, ha organizado una cita que tendrá lugar el 1 de septiembre. Será la primera vez en la historia que el municipio tiene una actividad de este tipo y la organización espera recibir a entre 50 y 70 coches con una antigüedad de mínimo medio siglo, “aínda que esperamos ter algún con 60 anos e incluso de 70”, explicó el promotor. Además, están buscando conductores para sacar algunos de la colección de participantes, pero hay una condición: saber manejar vehículos de esta antigüedad, pues advierten que no son para cualquiera.



La concentración empezará a las 11 horas en la Praza de España y luego se realizará una ruta por algunos de los enclaves de Meis, como el Mosteiro da Armenteira, donde los conductores disfrutarán de un pincho. Posteriormente se dirigirán a Paradela y asistirán a una comida de confraternidad en el Campo da Boca.

Janza agradeció la colaboración del Concello que, entre otras cosas, dará una serie de premios consistentes en unas placas conmemorativas. En concreto, las recibirán el coche llegado desde más lejos, el más antiguo y el conductor de mayor edad.



Junto a él comparecieron ayer autoridades como concejales y la alcaldesa, Marta Giráldez, quien espera que “sexa un éxito e a cita se consolide”. Además invitó a vecinos y visitantes a asistir por lo menos a la concentración previa, donde se podrán ver auténticas joyas del motor.



Con este ánimo también ha organizado Janza el programa, pero de primeras ya suma una nueva cita de disfrute para los amantes de los clásicos. “Xa organice en O Grove, Vilagarcía e Portas. Quedábame Meis, espero que teña boa acollida”, declaró ayer.