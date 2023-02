En A Illa y Meis te enseñan a manejar el mundo digital: Desde usar wasap a hacer trámites online

La Mancomunidade do Salnés abrirá en marzo sus oficinas de asesoramiento sobre herramientas digitales y emprendimiento en el rural. Un nuevo servicio para ayudar a los menos avezados en el tema de las nuevas tecnologías a desenvolverse en cuestiones tan básicas como el uso del wasap o crear un correo electrónico hasta realizar trámites online para subvenciones, impuestos, certificados digitales, etc. Pero no solo de la administración eléctronica, también de otros ámbitos, pues cada vez se funciona más con el sistema online. Funcionará los martes y viernes de 10 a 13 horas.

Financiación europea

El nuevo servicio se ubicará en el Multiusos de O Mosteiro, y en A Illa están valorando si instalarlo en el Consistorio o en las Casas Modernistas. Se han elegido por ser los de menos de 5.000 habitantes de la comarca y responder al “factor de illamento rural” y está dirigido sobre todo a personas mayores. Forma parte del proyecto “Núcleos Rurales Sostenibles de O Salnés: Espacios abiertos a la innovación”, que está dotado con 182.000 euros, pero que cuenta con un ayuda de 161.000 euros de los fondos europeos Next Generation gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De hecho, con él, la entidad supramunicipal puede sufragar otros servicios existentes que no contaban con financiación externa y que estaban asumiendo las arcas de los concellos, como la oficina comarcal de control de vertidos, planes de limpiezas y mantenimientos y “seguir impulsando” la web de venta online del comercio local, Salnés Click, que se va a ampliar a productores locales, como las vendedoras de vegetales y frutas que hay en las plazas de abastos, según el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte.



Del mismo modo, se está aprovechando para mejorar las competencias y capacidades de los beneficiarios del plan integrado de empleo comarcal y se impartirán otras formaciones como una dirigida a pequeñas bodegas sobre fitosanitarios, con el objetivo de caminar hacia una reducción del empleo de químicos y divulgar las posibilidades que ofrece la agricultura ecológica. Esto a través de la oficina, que realmente se llama Oficina Comarcal de Innovación e Emprendemento no Rural, y que también impartirá cursos de alfabetización a personas mayores.



La presidenta comarcal, Marta Giráldez, indicó que como alcaldesa de una población eminentemente rural ha detectado necesidades a este respecto. “Moita xente maior vive soa e ten móbil, pero non sabe usalo. De feito, na pandemia, a concelleira de Servizos Sociais –María Sancho– ía casa por casa para axudarlles a falar coa familia”. De hecho, aseguró que la gente mayor “está moi interesada” en aprender sobre estas cuestiones.



Giráldez añadió que el objetivo es precisamente tener “igualdade de oportunidades independientemente de onde vivas” y para ello estarán los técnicos de la Mancomunidade, que han diseñado la iniciativa, “algo que ten moito mérito”, añadió el gerente, destacando que no han tenido que recurrir a una empresa externa.