Meis pide por escrito a la Xunta que aclare si la parcela de A Rochela es válida o no para el centro de salud

El Concello de Meis solicita a la Consellería de Sanidade que indique por escrito si la parcela frente al actual centro médico de A Rochela, que se propuso a la administración autonómica para la construcción del nuevo centro de salud, es válida o no para este fin. La decisión se tomó en el reciente Pleno de enero, ante la información contrapuesta que manejan al respecto PSOE y PP.



La alcaldesa, Marta Giráldez, reafirmó ante la Corporación lo ya avanzado hace unas semanas públicamente: Que el terreno había sido descartado por la Xunta para este fin. De ahí, que el Concello continuase buscando suelo, ofreciendo dos nuevas posibilidades, ahora en estudio.



Del otro lado, el portavoz del grupo popular, el exalcalde José Luis Pérez Estévez, mantuvo durante la sesión plenaria que él contaba con un sí de la Xunta para poder levantar allí el ambulatorio. Por ello, insistió en que el Concello presentase dicha alternativa formalmente a Sanidade. Así lo pedía en una moción, que el Pleno pudo haber introducido por urgencia.





El PP acusa al PSOE de falta de transparencia y de gestión, pero el gobierno defiende el trabajo hecho





La regidora, sin embargo, decidió posponer el debate de esta moción popular. Lo hizo argumentando, por un lado, la respuesta negativa que ella misma recibió por parte de responsables de Sanidade. Por otro, que si como afirma el popular, la Xunta accede a esta ubicación, ella misma, junto a su grupo socialista de gobierno, votará en su momento a favor de la moción del PP, ya que es favorable a la construcción del centro de salud en A Rochela. Es, recordó, la segunda opción que presentó el Ayuntamiento y es del agrado del ejecutivo.



Así pues, ante las informaciones diferentes que maneja uno y otro grupo, la alcaldesa resolvió pedir que el sí o el no de Sanidade llegue ahora por escrito. Una vez haya respuesta de la Xunta, se comprometió a introducir a debate la moción popular que quedó sobre la mesa y votar en consecuencia.









La discusión





Con todo, la discusión plenaria fue subiendo de tono. Al popular no le convenció la posición de Giráldez y acusó a los socialistas de “presumir de transparencia e de democracia e facer o contrario”, bloqueando su moción. También lamentó lo que considera una ine­ficaz gestión del gobierno local, ya que afirma que Sanidade le confirmó que “esta parcela era apta e idónea” para el centro de salud. “Por iso non entendo tentar xustificar aquí outro tipo de postura”, reprochó a la regidora. Llegó a poner en duda, además, que el ejecutivo realizase “ningún tipo de xestión sobre este terreo en Sanidade”, donde, afirmó, “en ningún momento me explicaron que o Concello fixera ningunha petición de información por esta parcela. Se fora así, na propia Consellería tivéranmo dito”. “Por iso me da a impresión de que isto son desculpas”, atacó a la alcaldesa.



Giráldez dio a continuación nombre y apellidos del técnico de Sanidade con el que se había entrevistado y explicó que este descartó dicho terreno porque es intención de Sanidade hacer el ambulatorio en una sola planta, no en dos. Por ello, piden un terreno que permita la construcción de una planta mayor, requisito que el terreno de A Rochela no cumpliría. La discusión siguió creciendo y hubo reproches mutuos, hasta que Pérez Estévez reveló que él también había hablado con el gerente del área sanitaria. Giráldez respondió entonces que la creación de centros de salud y búsqueda de terrenos “é un asunto que non leva el, senón desde Investimentos e Patrimonio”.



Las posiciones, lejos de acercarse, terminaron distanciándose aún más, resolviendo la alcaldesa la decisión ya tomada: Posponer el debate de la moción hasta que la Xunta ponga por escrito lo que ahora divide a PSOE y PP a respecto de A Rochela.



Por su parte, desde el BNG, Xoán Manuel Vázquez señaló que habría preferido votar la moción, pero anunció que apoyará el terreno que sea necesario.