Meis se ve obligado a cortar de noche el agua en A Moroza ante los problemas por la sequía

El Concello de Meis ha tomado la decisión de restringir el abastecimiento de agua en A Moroza, debido a los problemas por sequía.





Desde el gobierno local indican que, “debido ás actuacis condicións meteorolóxicas estanse a producir problemas de escaseza de auga”. Por ello, el depósito que abastece este lugar de la parroquia de Paradela “está baixo mínimos” y el Ayuntamiento se ha visto obligado a actuar. “Vémonos na obriga de cortar a auga por tramos horarios. Non hai auga entre as 22:30 e as 8 horas”, indican.





Aún así, explican que “durante o día, a auga do manancial pode non ser abondo para o consumo da poboación”, por lo que piden a los vecinos del lugar que extremen medidas para un consumo responsable.