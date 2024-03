Meis vuelve a llevar la subida del IBI y de la basura a Pleno y despierta las críticas del BNG

El BNG de Meis mostró hoy su malestar por un nuevo intento del gobierno local socialista de llevar a Pleno la aprobación de incrementos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la basura.



Las alegaciones planteadas hace unos meses por el Bloque al primer intento de aprobación agotó los plazos para que la subida del IBI se pudiera aplicar en esta anualidad y forzó a que la nueva tasa de la basura al alza no pueda actualizarse de forma efectiva al menos hasta el segundo semestre del año. Así lo recordaron desde el grupo opositor que, no obstante, critica también el revés judicial por el contrato mancomunado de la basura. Recuerdan que el Bloque presentó preguntas para saber “quen tería que pagar todos os gastos ocasionados” en este procedimiento. “A resposta foi moi clara: o Concello de Meis pagará todos os gastos ocasionados pola anulación deste contrato”, afirman. “Dende a Alcaldía respondeuse que isto non afecta á veciñanza”, pero los nacionalistas consideran que “calquera gasto que se orixine será pagado cos cartos de todas”. Creen, además, un “erro maiúsculo subir a taxa do lixo sen ter un contrato asinado e sen saber como este será no futuro”.



Celebran que el gobierno local impulse un nuevo reglamento orgánico municipal, pero esperan que este recoja las propuestas “que levamos pedindo desde 2005”.