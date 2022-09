La mejor empanada de Cambados es de xoubas y la hace Luisa Abal Oubiña

La mejor empanada de Cambados es la de xoubas de Luisa Abal Oubiña. Así lo determinó ayer el jurado que falló el primer concurso gastronómico de este tipo de elaboraciones, una actividad enmarcada dentro de las programadas con motivo del 400 aniversario del Muíño da Seca.



La ganadora, además del honor que confiere tal título, fue premiada con 150 euros, correspondientes al primer clasificado. El segundo premio, de 100 euros, fue para la empanada de millo de berberechos de la Confitería Montse. El bronce, con sus 50 euros de premio, fue para Eduardo Ferreirós y su empanada de millo de zamburiñas.





Quince platos a concurso





Desde el Concello destacan la “máxima calidade” de las quince empanadas presentadas, que “complicaron as deliberacións do xurado” y que “se estenderon no tempo dada a difícil elección das gañadoras”, valoran.



El jurado estuvo conformado, entre otras personas, por Me­ritxell Marcos, directora de Paradores; Linda Argibay, representante de Zona Centro, y Marien Padín, técnico de Turismo del Concello. El tribunal tuvo en cuenta criterios de sabor, presentación y uso de productos del mar.



La cata fue en Peña y la edil Mila Martínez no descarta que este concurso pueda reeditarse en próximos años.