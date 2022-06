Un mes que dure todo el año

Hace ya años que Ribadumia ha convertido junio en el mes de la diversidad, llenando sus días de actividades de concienciación, reivindicación y también de diversión para que el mensaje del respeto cale durante todo el año. La asociación Gotas es la impulsora de estas y otras muchas iniciativas y ayer daba el pistoletazo de salida a estas jornadas especiales con su Andaina Diversa, que sumó una 40 personas para disfrutar de un día de confraternidad con el entorno natural del Umia como escenario. No faltaron autoridades como el alcalde, David Castro, e incluso asociaciones de otras localidades, como la Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo, porque esto es cosa de todos.



El programa tiene como culmen un gran festival pero antes se ofrecerán otras actividades como el taller de educación en diversidad que Gotas ofrecerá hoy en el colegio Becerra Malvar, donde además instalará un banco con los colores de la bandera arcoíris para tener siempre muy presente el mensaje. Asimismo habrá un docuforum, el día 15, a las 20: 30 horas, sobre realidades LGTBI. En cuanto al festival, comenzará el día 17, con un concierto de apertura a cargo de Cruceros Manzanares, de entrada gratuita en la Cervexería O Encontro (22:30 horas). El sábado habrá pasacalles reivindicativos de la Escola de Música; a las 12:30 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto y el cartel de conciertos lo componen A Banda de Balbina (13 horas), Duval (18), O Rabelo (21), Sacha na horta (22:30 horas) y Señora Dj, para cerrar. No faltará el Xantar da Diversidade con menús para niños y adultos, ni tampoco una nueva sesión “petarda” Mamarrashow, con actuaciones especiales de humor, sorpresas y que estará amadrinada por Drag Muna Duval y presentada por Susi Baker. También habrá zona de acampada vigilada y gratuita y aparcamiento Camper Van. Es necesario reservar.