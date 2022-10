Los miembros de la comisión de fiestas del Carmen de O Grove dimiten por motivos laborales

Los miembros de la comisión de fiestas del Carmen de O Grove han informado a través de un comunicado de su dimisión al no poder hacerse cargo de la realización del evento por “motivos laborais e profesionais”. De esta manera, señalan que se trata de una “difícil decisión”, que ya han puesto en conocimiento del Concello y deciden hacerla pública “por se hai veciños interesados en coller o relevo”.



Los integrantes de la comisión indican que “para nós foi todo un reto e unha experiencia chea de emoción, con momentos tan bonitos como inolvidables dos cales aprendemos moito. A nosa máis grande satisfacción foi ver que detrás de todo o traballo realizado durante todo o ano, que o pobo puidese disfrutar das nosas festas patronales, e sobre todo que quedase contento coa nosa labor”.



En el escrito también muestran su agradecimiento a los vecinos de la localidad, a locales colaboradores, al Concello, a la cofradía de pescadores y a las empresas “pola confianza depositada nesta comisión durante todo este tempo”.



Del mismo modo, resaltan que “non nos olvidamos das orquestas, grupos folclóricos locais e de animación, instaladores de lucerío, atraccións de feria e fogos artificiais os cales lles queremos agradecer a súa axuda incondicional cando fixo falla”.



Además, han resaltado que se van “moi contentos e valoramos moito as amizades adquiridas neste traxecto”. Por último, también han querido mostrar un agradecimiento especial a los colaboradores, que “desinterasadamente, percorrendo as rúas do pobo casa por casa fixeron posible este proxecto”.