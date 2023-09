Miembros críticos de la xunta xeral de la Cofradía de Cambados impugnan la rescisión del anterior asesor

Un total de once miembros de la xunta xeral de la Cofradía de Cambados emitieron un comunicado en el que expresan su rechazo por la rescisión unilateral del contrato del antiguo asesor del Pósito, Alberto Muñoz. Una decisión que, según los críticos, “non está xustificada obxectivamente e pode ocasionar perxuicios económicos, administrativos e sociais importantes a esta entidade”, añaden. Asimismo, ligan la rescisión del contrato a una “inquina ideolóxica e persoal”.



Sobre la contratación de Ramón Sabín como nuevo asesor legal del Pósito, los críticos denuncian que se ha realizado “sen sometela a necesaria e imprescindible convocatoria pública” y que se llevó a cabo “sen os requisitos legais oportunos e co que existe unha importante carga ideolóxica favorable ás tendencias do actual patrón maior e do seu equipo”, “para satisfacer intereses alleos” y no de la propia Cofradía cambadesa.



Asimismo, dichos miembros critican el supuesto incremento de costes que supone dicha contratación, al pasar de unos 460 euros mensuales al anterior asesor a unos 550 euros, dietas e indemnizaciones por desplazamientos a parte, por el nuevo abogado, siempre según la versión de los críticos.