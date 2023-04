Miguel Paz, Rubén Rial y Tamara Nieto se unen a la candidatura del popular Matías González en A Illa

El PP de A Illa presenta tres nuevos nombres que formarán parte de la lista electoral que liderará Matías González Cañón. Se trata de Miguel Paz —uno de los actuales concejales del grupo popular—, Rubén Rial y Tamara Nieto.



Los nombres fueron confirmados hoy por el alcaldable al presidente provincial del partido, Luis López, y a la secretaria xeral, Luisa Piñeiro, durante una reunión de trabajo en la localidad arousana.



Tanto González como López destacaron la juventud de los candidatos. Así, el alcaldable valoró que “imos concorrer ás eleccións municipais cun equipo novo, preparado, con ganas e moita ilusión”. Con él quieren ofrecen a los vecinos “un proxecto de futuro para o noso concello, que atenda ás necesidades e prioridades que levan tanto tempo esquecidas polo goberno socialista”, valoró.



Luis López, por su parte, señaló que “Matías e o seu equipo reúnen todas as cualidades dun gran equipo”. “Son persoas próximas, que teñen gran capacidade de traballo, comprometidas co seu concello e que non se conforman con ver como A Illa está perdendo o tren das oportunidades, dos investimentos e dos servizos de calidade”, afirmó. “Na Illa hai unha maioría real, palpable e clamorosa que espera pola alternativa, e o PP representa esa maioría e esa alternativa”.



Las tres candidaturas que concurren a las municipales de mayo en A Illa han hecho públicos ya sus número uno. Así, el popular se medirá al socialista Luis Arosa y al nacionalista Manuel Suárez. Los tres se estrenan como alcaldables en estas elecciones.