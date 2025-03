Las “misses” de Los Lunes al Col ganan el concurso de comparsas de Cambados

El Entroido cambadés inició el año pasado un cambio de era con el triunfo de Os Martes Paracetamol en su primer festival. Una nueva era, sin embargo, corta, porque este año la victoria regresó para los veteranos Los Lunes al Col-Os Turulletas, aunque no sin suspense. Fue necesario una segunda votación para decidir el desempate entre ambos grupos, que cautivaron al jurado gracias a sus letrillas y ritmo, en las que no faltaron piques con sus competidoras: “Non creades as letras desas mangantes, sin cancións de Intelixencia Artificial”.



No faltó tampoco —con la retranca y sátira típica del Entroido— la crítica política y la parodia sobre la actualidad local. Así, vestidos de misses y con música de “Desesperada” de Marta Sánchez, la comparsa dedicó una canción al edil de Festexos, Tino Cordal, que “quere obter o bastón e ser Miss Albariño” y al que aconsejaron qué artistas contratar este año: “Circo e reguetón, 25 dólares máis gastos de xestión. Non sabes a quen traer Tinín, non te asesora xa Charlín?”. Pero tampoco faltaron dardos para otros políticos: desde Samuel Lago —“o alcalde de Muxía xa veu a pedirnos: “Rajade de Tino Cordal””— a Sabela Fole —”só sabe rezar”—. También hubo sitio para vecinos ilustres —y otros no tanto—.



Por su parte, Os Martes Paracetamol hizo referencias al uso de Fefiñáns, la situación de la casa conflictiva de Corvillón tras un episodio en el que dos agentes de la Policía Local resultaron heridos y, ante la proximidad del 8-M, de reivindicar la igualdad: “Se te pos a saia curta non vaias para a casa soa! Se te pintas con carmín, xa sabes o que vai vir”.



Al certamen se presentó también la vilaxoanesa Marajota e Media, que quedó de tercera. El Concello repartió 1.350 euros en premios y entregó una gratificación de 200 euros por participar. Lo cierto es que el cambio de ubicación fomentado por la Concejalía de Festexos que dirige Cordal fue un éxito y el Auditorio da Xuventude se llenó hasta los topes, con parte del público de pie para seguir el festival. Los festejos concluyen mañana con el Enterro da Sardiña, en el que quemarán la factoría de celulosa Altrim, a las 18:30 horas.