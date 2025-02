El Monte Central de A Toxa lleva cien días cerrado al público a la espera de capturar a los jabalíes

El Monte Central de la isla de A Toxa, en O Grove, lleva cien días cerrado al público -desde el mes de noviembre- después de que un jabalí atacase a dos personas que paseaban por el parque Joaquín Álvarez Corbacho.

Desde ese incidente, el Concello, prohibió la entrada a esta zona para evitar nuevos accidentes y, además, solicitó ayuda a la Xunta para capturar estos animales, ya que, al encontrarse en un entorno cercano a viviendas, no se les puede dar casa.



Actualmente, en el monte hay instaladas varias jaulas pero, a día de hoy, estos elementos no han sido efectivos porque, además de no haber podido capturar a ninguno de los jabalíes, las cámaras que tienen colocadas no han podido dar el número exacto de animales que habitan en esta zona de O Grove.



Pero, que se mantenga cerrado el Monte Central no es el único problema que han generado los jabalíes desde su aparición en la zona. Así, tal y como señalan desde el Concello, desde el principio fueron muchas las quejas de los vecinos por los destrozos que los animales causan en sus tierras.