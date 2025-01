El Monte Central de A Toxa sigue cerrado a la espera de darle caza a los jabalíes que allí habitan

El Monte Central de la isla de A Toxa, en O Grove, se mantiene cerrado al público desde el mes de noviembre después de que un jabalí atacase a dos personas que paseaban por el parque Joaquín Álvarez Corbacho.

Desde ese mismo momento, el Concello de O Grove solicitó ayuda a la Xunta para capturar estos animales, ya que, al encontrarse en un entorno cercano a las casas, no se le pueden dar caza.



Desde ese mes la Xunta instaló jaulas en diferentes puntos del monte, elementos que, a día de hoy todavía no han sido efectivos porque, además de no haber podido capturarlos, tampoco conocen el número de jabalíes que pueden habitar en la zona. “Sabemos que fijo hay tres o cuatro, pero no conocemos el número exacto”, comenta Ángeles Domínguez, concejala de Medio Ambiente.



Domínguez señala que la situación es complicada porque los vecinos y visitantes de O Grove quieren entrar en las instalaciones del monte pero, no es posible. “Nosotros no podemos jugar con la seguridad de la gente. Nuestra función es garantizar la seguridad de todos”, cuenta Domínguez.

Además, cuenta que esta situación continúa afectando a los vecinos por los destrozos “aunque últimamente estamos recibiendo menos quejas”.