Mulleres Salgadas reconoce con sus premios a toda una generación de mujeres del mar

La asociación gallega Mulleres Salgadas, celebró este viernes la segunda edición de sus premios que destacan a las mujeres del mar, y que este año reconocieron el trabajo de tres vecinas de la comarca de O Salnés, Pepita Abelleira, trabajadora de la conserva jubilada de O Grove; Carmen Domínguez Prieto “A Toupeira”, mariscadora jubilada de O Grove; y Rita Vázquez, bateeira jubilada de Noalla, Sanxenxo.





“É un premio para todas as compañeiras”. Con esta dedicatoria, que las tres hicieron suya, quisieron homenajear a todas las mujeres, que como ellas, dedicaron su vida y su esfuerzo al mar y son un claro ejemplo del duro trabajo de todas estas mujeres que empezaron a trabajar cuando aún eran unas niñas, en condiciones difíciles pero sin perder la ilusión ni la alegría. La entrega de premios se celebró ayer en la sede de la Diputación de Pontevedra, conducido por la periodista Ana Fuentes y contó con la actuación de Bouba Pandereteiras, .





La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, agradeció como anfitriona a Mulleres Salgadas “a súa valentía, o traballo diario e as súas reivindicacións por encher a provincia e Galicia de loita por unha causa xusta” y expresó su admiración por las tres homenajeadas. “Van recibir aquilo que merecen, e con elas todas as mulleres do mar. A nosa historia non se entende sen as mulleres do mar, rexas e fortes. A elas grazas por todo e por tanto”, concluyó.





Acompañadas de sus familias y muy emocionadas, Pepita, Carmen y Rita encandilaron al público con sus anécdotas de una “vida moi dura pero con moitas alegrías” y coincidieron en mostrar su pasión por un trabajo que les hizo libres e independentes. “Nunca dependín dun home”, dijo Pepita Abelleira, que narró sus vivencias en las fábricas de conservas en las que trabajó en jornadas interminables.





El marisqueo fue la vida de Carmen Domínguez, cuando desde los 10 anos recogía caramuxos. “Liberdade e compañeirismo” fueron las palabras más repetidas en su intervención. “cando te sentes libre estás orgullosa”, dijo, y recordó que “moito desfrutei aínda que a vida era durísima”.





Finalmente, Rita Vázquez tamén rememoró como llegó a las bateas y la valentía y el esfuerzo de las mujeres. También dedicó el premio a todas las compañeras. “Todo este premio é para elas”.