Un nuevo incendio quema mil metros en O Con do Navío y A Illa pide ayuda para dar con el autor

A Illa registró hoy un incendio forestal que afectó a unos mil metros cuadrados de superficie forestal en O Con do Navío, cerca de la playa de Area da Secada, uno de sus arenales más populares, pero cuyos usuarios no se vieron afectados. El caso es que se trata de la tercera vez que se incendia esta zona y el alcalde pidió colaboración ciudadana, pues está convencido de que hay un incendiario. Más concretamente, si alguien tiene una pista sobre alguien o algo en este lugar entre las ocho y ocho y media de la tarde, que fue cuando se inició el fuego.

Tres aeronaves

La rápida intervención de los medios de la Consellería do Medio Rural evitó que se propagase y sobre las diez de la noche se daba por extinguido y únicamente se estaban realizando tareas para asegurar que no se reavivara. No obstante, fue preciso un importante esfuerzo. Según el regidor, se desplegaron dos avionetas y un helicóptero, así como dos brigadas y tres camiones, uno de ellos perteneciente al Concello. También participó la Policía Local.



Visiblemente molesto, el alcalde indicó que es el quinto incendio registrado este año en la villa, el tercero en el Con do Navío. “Os anteriores foron pequenos e algún nin trascendeu, pero no momento en que sexa de noite ou haxa moito vento, imos ter un grave problema”, añadió.