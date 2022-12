El nuevo patrón mayor suma fuerzas con el Concello en favor del colector que Costas no permite

El recién proclamado patrón mayor de Vilanova de Arousa, Lino Díaz, visitó ayer el Concello para mantener una primera reunión en la que entablar relaciones con el gobierno local. Junto a la presidenta de la Agrupación de A Pie, fueron recibidos por el regidor vilanovés, Gonzalo Durán, y el teniente de alcalde, Javier Tourís.





El alcalde señaló que, de los temas abordados en esta primera toma de contacto, se habló especialmente del proyecto del nuevo colector de saneamiento por el litoral, entre Cambados y Vilanova. Recordó que hay proyecto y financiación disponibles, pero Costas en Madrid no autoriza la ejecución por no ver encaje del trazado propuesto con la nueva normativa costera.





A Durán le parece una “insensatez” no permitir la obra, porque, reiteró y recordó, cada vez que llueve de forma abundante se producen vertidos hacia la costa “y no podemos hacer nada”. “Todos tenemos claro lo que hay que hacer, pero no nos deja el Ministerio”. “A ver si entra ahora la sensatez en Madrid, con las preguntas que van a ir al Parlamento español”, valoró el primer edil.





Por su parte, el nuevo patrón mayor declaró a la salida del encuentro que si este problema de vertidos se pudiera solucionar “sería mellor, porque todos os anos pasa”. “Non entendo que haxa uns cartos aí e non se invista nisto, en favor de todos”, lamentó.





Una mejora para todos

En eso redundó Durán, ya que de la supresión de los vertidos a la costa se beneficiarían especialmente los mariscadores, que tienen bancos productivos en la zona, pero también, en su conjunto, toda la población. Concello y Cofradía esperan mantener un clima de colaboración y cordialidad en adelante, tal y como transmitieron Durán y Díaz.