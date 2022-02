Los nuevos composteros se usan casi tanto como los viejos en tan solo tres meses de funcionamiento

Los nuevos composteros comunitarios de Cambados han alcanzado en tan solo tres meses una media de 1.300 kilos de residuos, una cifra muy similar a la de los más antiguos, y eso que tienen mayor capacidad, como destacaron desde el Concello. En breve pondrán en funcionamiento los previstos en O Beleco y junto al centro de día, en San Tomé.





El alcalde, Samuel Lago, explicó que están “moi satisfeitos” con los resultados pues “demostran a implicación da veciñanza no cuidado do medio ambiente” y además, “de seguir con estes datos, poderiamos co tempo reducir a factura ecolóxica e obter un maior aforro nos custes dos residuos enviados a Sogama”, avanzó.





Según el informe trasladado por el maestro compostero de la Mancomunidade do Salnés, desde su instalación, en octubre, el de la Praza de Abastos recibió 3.610 kilos con una media mensual de 1.304. El de A Merced se colocó solo unos días después y los vecinos han aportado 3.485 de basura orgánica (1.244 kilos). Y en el caso del colocado en noviembre en la Praza Clemencio Fernández Pulido, registró 1.475 kilos al mes con un total de 3.352. Las cifras se aproximan a las de los más antiguos: O Pombal (2016) y Os Olmos (2018), que registran medias mensuales de 1.49 kilos y 1.500 kilos, respectivamente, y que también son más grandes. De ocho y diez módulos, concretamente, frente a los seis que tienen los nuevos.





El compost resultante de estos centros se reparte entre vecinos, para sus huertas y jardines, y zonas verdes y parques públicos.





En paralelo, el Concello sigue repartiendo composteros individuales y en breve instalará los tres comunitarios previstos. Además mantiene la entrega de premios por compostar participando a través de la web y en las redes sociales. Y todas estas iniciativas cuentan con financiación de fondos europeos.