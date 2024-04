Las obras de saneamiento de Sanxenxo y Poio estarán listas en agosto del 2025

Las obras de mejora de depuración y saneamiento en Sanxenxo y Poio avanzan según los plazos previstos y con la estimación de que todo esté terminado en el mes de agosto del 2025. Las actuaciones, con una inversión de 26 millones de euros, permitirán la mejora de la calidad de las aguas de la Ría de Pontevedra.



Así quedó de manifiesto en la comisión de seguimiento de los trabajos celebrada este lunes en el salón de plenos del Concello de Sanxenxo, que estuvo copresidida por los alcaldes de Sanxenxo, Telmo Martín, el de Poio, Ángel Moldes, y la presidenta de Acuaes, Rosa Cobo, para analizar el cronograma de las obras de las que ya se ha ejecutado el 10 %.



Con el objetivo de dar servicio a una población de 100.000 habitantes se está ejecutando la ampliación y mejora de la depuradora de Paxariñas y se están construyendo nuevas estaciones de bombeo e impulsión en Raxó y Areas, ampliando diferentes tramos de la red de colectores e impulsos que permitirán conectar estos bombeos con la EDAR. La colocación de tuberías se inició en febrero y ya están listos, a falta de remates, el colector de Raxó, el de Areas, el de la Avenida de León y la impulsión de Raxó. Ahora está en ejecución la impulsión de Areas de la que resta el 50 % de su longitud.

Ampliación de la EDAR

Sobre las obras de la depuradora, se ha talado y desbrozado completamente la parcela de ampliación en la que se ubicarán los nuevos decantadores, el edificio de pretratamiento y el edificio de control. Ya se ha procedido a la demolición de los decantadores primarios, espesadores y taller y ha comenzado la excavación y ejecución de los nuevos decantadores.

Las obras de la depuradora y de los bombeos está previsto que estén concluidas el 31 de agosto de 2025, aunque el alcalde, Telmo Martín, apuntó a la presidenta de Acuaes que “se pode ser en xuño sería mellor” para estar a pleno rendimiento en el verano.



En cuanto al emisario de Montalvo, los plazos en este caso se acortan al 1 de agosto de este año. El inicio de los trabajos de montaje de la tubería en el mar y de la perforación horizontal se está programando para que comience a finales de abril, una vez que el consejo de ministros apruebe la reserva de dominio público marítimo terrestre necesaria y que la Autoridad Portuaria de Marín autorice la concesión de ocupación. Todas las tuberías y lastres a instalar están fabricados y acopiados a pie de obra para instalar en las próximas semanas. Así lo explicó el subdirector técnico de Acuaes, José Piñeiro.



Por su parte, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, agradeció la colaboración institucional para la firma de este convenio e incidió en que “fixémolo no pasado, estámolo facendo no presente e farémolo no futuro: Vivir das nosas rías”. Martín aseguró que estas actuaciones suponen entrar en la “excelencia no tratamento de augas e do saneamento”.



También el alcalde de Poio, Ángel Moldes, aseguró que “con este convenio dase resposta a unha necesidade do sector do mar e do turismo, Raxó e Samieira deixarán de verter directamente ao mar”.