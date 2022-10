La oleada de actos vandálicos en Ribadumia afecta ahora al centro social de Besomaño

El Concello de Ribadumia informa de nuevas “desfeitas” en el municipio, que se suman a la oleada de actos vandálicos que azotaron a la comunidad en la última semana. En este caso, afecta al centro social de Besomaño, donde se rompieron los cristales de una de las ventanas y de la puerta de la entrada.



Por ello, el gobierno local insta “ó civismo dos cidadáns e á concienciación no coidado dos bens públicos para que estas situacións non volvan a ocorrer en Ribadumia” y cese, con ello, la oleada de actos vandálicos que se vienen sucediendo en las últimas semanas, que afectó al colegio Julia Becerra Malvar, el entorno de la iglesia y del tanatorio, los colegios rurales agrupados (CRA) de Leiro y Lois, así como la guardería municipal, entro otras instalaciones.



Ante este último caso, el Concello dio parte a las autoridades e interpuso la correspondiente denuncia en la Guardia Civil, igual que en las anteriores ocasiones.



Asimismo, la institución alerta del malestar y de las protestas que esta situación está generando entre el vecindario de Ribadumia, por lo que el gobierno municipal recuerda la importancia de cuidar los bienes públicos, no solo por parte de la administración, sino también por toda la ciudadanía, “xa que vivimos en sociedade e temos que respectarnos uns a outros”.



Así, el Concello registra en estas últimas semanas desperfectos en papeleras, persianas y el exterior del jardín del colegio Julia Becerra Malvar, así como pintadas en su fachada. A eso hay que sumar el robo de una piscina y la rotura de una piscina en los CRA de Leiro y de Lois, entre otros daños considerables.