Los operarios de la basura cesan las protestas tras alcanzar un preacuerdo

Los trabajadores del servicio de la basura de Cambados, Meis y Vilanova suspenden de momento las movilizaciones tras alcanzar un preacuerdo con la empresa concesionaria, el cual cubre parte de sus demandas de un incremento salarial. De hecho, en cuanto la finalización del contrato se aproxime –en abril de 2025– volverán a llamar a las puertas de la Mancomunidade do Salnés y de estos concellos para “esixirlles a recuperación do poder adquisitivo perdido no próximo contrato. Non pode plantexar un contrato destas características sen contemplar o aumento da carestía da vida”, apuntó su representante de CIG, Anxo Lúa.



Tras casi cinco horas y media de reunión, la plantilla de 12 operarios decidió “amarrar o posible ante a cerrazón da Mancomunidade” y cerrar un acuerdo de nuevo convenio con Valoriza, que se mantendrá hasta abril de 2026. Según el sindicalista, este contempla un incremento salarial del 12 % en términos porcentuales de los cuales, un 7 por ciento, se correspondería con los atrasos que venían reclamando por la congelación salarial que padecen desde 2016, cuando caducó el anterior convenio. También consiguieron tres pagas extraordinarias completas y otras mejoras de conciliación como que, en casos de hospitalización de un familiar, los cuatro días de permiso se puedan coger de manera alterna, y no solo consecutiva como hasta ahora, y licencias por fallecimiento de parientes de tercer grado.



Con todo, Lúa expuso que se trata de un “peche en falso” y que los operarios no se conforman ni renuncian a recuperar el poder adquisitivo perdido: “Non vai ser o paso definitivo, seguiremos loitando para que no próximo se recupere e cando pasen as eleccións municipais e se constitúa o goberno da Mancomunidade, intensificaremos os contactos co goberno comarcal e os locais”.

Futuro impredecible

El objetivo es que en el próximo concurso del servicio de la basura se incluya que los sueldos deben actualizarse conforme al IPC, algo que no contemplaba el actual. De hecho, la parte social llegó a manifestarse hace unos días contra la entidad comarcal, reclamándole que hiciera esto ya, pero siempre recibió una negativa. Tanto la presidenta comarcal, Marta Giráldez, como el gerente expusieron que “non podemos comprometernos ao impredecible”, pues, a estas alturas, se desconoce si los concellos querrán seguir con el servicio mancomunado o no. No obstante, lo que ven los afectados es “unha clara falta de interese xa dende o momento en que á reunión non acudiu a presidenta, só foi o xerente. Tiña que ter estado alí arroupando aos empregados”, expuso Lúa.