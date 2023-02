Los operarios de la basura de Vilanova, Meis y Cambados inician protestas

La plantilla del servicio de la basura de Cambados, Meis y Vilanova iniciará este jueves una serie de movilizaciones para que la actual concesionaria, Valoriza, atienda sus demandas de una subida salarial acorde con el incremento del IPC y con carácter retroactivo desde 2016, que es cuando caducó el convenio. Esta es la principal de sus demandas, pues según la CIG, tienen una pérdida salarial del 15 % y, de hecho, no descartan llegar a realizar paros.



Son 12 trabajadores que han decidido hacer pública su situación, pues por parte de la concesionaria “non hai vontade por chegar a un acordo, di que non pode asumir o convenio”, explicó Anxo Lúa, representante de CIG O Salnés. Pero además, aseguraron que les costó conseguir que se sentara a hablar.

Señalan a la Mancomunidade

El sindicalista relató que era conocedora de las condiciones de subrogación de los operarios, el tipo de convenio y que estaba caducado cuando asumió el servicio, en 2020, pues aparecía en el pliego de condiciones del concurso público. Y también señalan a la Mancomunidade do Salnés, que fue quien licitó y adjudicó el contrato para esos tres ayuntamientos cuando el anterior expiró, en 2017.

El procedimiento recibió multitud de reclamaciones y no fue hasta 2020 cuando se consiguió adjudicar definitivamente a Valoriza. “As dilacións no proceso non permitiron negociar antes o convenio, non había interlocutor, así que ten responsabilidade, ten que tomar cartas no asunto. Tanto as empresas como a Mancomunidade, en ningún momento se preocuparon por un incrementos dos costes salariais, se desentenderon e aínda por riba, Urbaser –que estuvo con contratos temporales mientras no se resolvía el concurso– baixoulles unilateralmente o salario ao absorberlle un plus, e houbo que denunciar”, apuntó Lúa.



El caso es que ahora se encuentran con una “pérdida salarial dun 15 %” y la empresa les ofrece un 1 %, según el representante de CIG, aún “cando estaban dispostos a cobrar de forma progresiva ata o 2025, que é cando remata o contrato da Mancomunidade, para que non tivera que asumilo todo agora”. El aumento reclamado por la parte social supondría unos 4.000 euros por trabajador.



La propuesta de Valoriza les parece “unha burla” y por ello inician estas concentraciones, que serán los jueves, empezando por hacerlo ante el Concello de Meis (día 2) y luego en Cambados (día 9) y Vilanova (día 16). De hecho, al día siguiente de la última tienen una nueva reunión con la concesionaria y esperan que esto sirva para que presente una propuesta “seria” porque, en caso contrario, “teremos que tomar medidas máis contundentes, seguramente paros e incluso veriamos a posibilidade de ir á folga”, explicó el sindicalista. Esto ya podría afectar a la prestación del servicio.