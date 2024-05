La oposición se queja de la gestión comarcal del PP: “É como un secuestro da Mancomunidade”

Los partidos de la oposición en la Mancomunidade do Salnés denunciaron ayer que el nuevo gobierno comarcal no está convocando los plenos en tiempo y forma ni tampoco contacta con ellos para conocer las gestiones realizadas desde su acceso al cargo, en enero. Preguntado al respecto, el actual presidente, David Castro, señaló que esperan que, a lo largo de este mes, “quede todo resolto”. Serían cuestiones pendientes como el nombramiento de la Vicepresidencia y el salario previsto para el delegado de Turismo, José Manuel Aspérez, que nunca se ha desmentido.



La expresidenta desalojada por la moción de censura del PP y los independientes señaló que “é como se houbera un secuestro da Mancomunidade” pues si bien reconoció que nunca funcionó tan estrictamente como sucede con los concellos, “e podía haber algún retraso da frecuencia normal, pero dende xaneiro, a parte do pleno extraordinario da moción de censura, só houbo unha sesión”, añadió Marta Giráldez.



Asimismo señaló que tampoco ha habido una llamada por parte de Castro para “intentar facer un achegamento e retomar a normalidade” en la institución. Cabe recordar que los socialistas se pusieron en pie de guerra ante la moción al considerar que, si bien podía ser legítima al contar con la mayoría del Pleno, no lo resultaba en su motivación y suponía una ruptura del consenso. De hecho, a la única sesión convocada desde entonces, la celebrada en marzo, no acudieron sus alcaldes, además de otros del PP, lo cual provocó que no hubiera quorum suficiente para celebrar la comisión ejecutiva previa y que es donde se toma gran parte de las decisiones para luego su debate plenario con el resto de vocales.



La también regidora de Meis indicó que tampoco han recibido respuesta a los escritos presentados, preguntando por los planes de Castro respecto a la Vicepresidencia, pues siguen manteniendo que nombrar a la cambadesa Sabela Fole no es posible porque los estatutos “indican claramente” que este cargo solo puede entregarse en el pleno constitutivo, ya celebrado tras las elecciones municipales de 2023.

“Só querían facerse co poder”

Para el portavoz del BNG, Manuel Suárez, con todo esto “deixa en evidencia o que xa viñamos dicindo: o desgoberno que denunciaban co PSOE chegou con eles, que non son capaces nin de convocar os plenos ordinarios”. Que “o PP só quería facerse co poder e non ten nin proxecto de goberno nin planificación ningunha”, añadió el isleño.



Cabe recordar que las fricciones entre socialistas y nacionalistas dejaron la Presidencia de Giráldez cerrada en falso y los populares aprovecharon la oportunidad.