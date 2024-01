El PSOE ve margen para bloquear la vicepresidencia en la Mancomunidade

El futuro político de la Mancomunidade, ese ente voluntario de municipios en el que un día reinó el consenso, parece definitivamente atado a las guerras entre siglas. Tras los desencuentros entre los socios progresistas que impidieron terminar de atar la vicepresidencia, el PP presentó una iné­dita moción de censura que, de prosperar este martes, tiene visos de provocar un efecto rebote en la voluntad de la izquierda para alcanzar acuerdos. Gobernar en Exposalnés será más difícil que nunca.



Si el popular David Castro se convierte finalmente en el primer presidente comarcal en hacerlo por la vía de la moción de censura, el PSOE está dispuesto a hacer valer cada coma de los estatutos. Por ejemplo, para impedir, o al menos dificultar, la elección de la conservadora cambadesa Sabela Fole como vicepresidenta. El PP vendió este fin de semana este nuevo trofeo, una vicepresidencia popular apoyada por 14 votos, no solo los de su propia formación.



Sin embargo, los socialistas, si pierden la presidencia, están dispuestos a que el anuncio de una segunda de a bordo para Castro se le atragante a la formación conservadora.



Así, es, fuentes del partido remiten al artículo 4 de los estatutos: la elección del vicepresidente se hará “en la misma sesión extraordinaria” de la que se habla para la elección de presidente, esto es, en el pleno de constitución, presidido por una mesa de edad. En sentido estricto, advierte, remite a la sesión que ya tuvo lugar tras las elecciones municipales de 2023 y en la que nadie resultó elegido vicepresidente. Y a ninguna otra posibilidad de votar el cargo en otro momento.

En otro escenario

Es cierto que hay precedentes de una elección de segundo de a bordo en un pleno posterior y diferente. Así lo recuerda también preguntada sobre el particular la todavía presidenta, la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez. No obstante, la socialista añade que aquello “fíxose no pasado porque daquela non se tiña rachado o consenso que se racha agora con esta moción de censura”. De este modo, de consumarse la operación para cambiar la presidencia, cualquier intento del PP para votar la vicepresidencia podría ser inmediatamente impugnado por el PSOE.

Contraofensiva

El clima de contraofensiva parece claro. Más cuando Giráldez recuerda que, pase lo que pase el martes, los socialistas seguirán teniendo mayoría en otros órganos de la Mancomunidade. Es el caso de la comisión ejecutiva de alcaldes, donde hay cinco miembros del PSOE contra cuatro del resto de formaciones. “Igual non mediron ben as consecuencias do que están a facer”, advierte Giráldez sobre la moción de censura popular.



El PSOE podría anunciar hoy novedades sobre las medidas cautelares solicitadas al juzgado para intentar parar la moción de censura. Esta figura no la recoge expresamente el reglamento de la Mancomunidade, pero el PP se aferra a una cláusula supletoria del mismo artículo 4, en el párrafo que rige la elección de presidente, donde se explicita que, además de la votación en el pleno de constitución, se podrá dar relevo al presidente “por alguna de las causas establecidas en la legislación local”. Ahí podría tener encaje.



No obstante, la elección de vicepresidente se recoge en el siguiente párrafo y para la votación de este cargo no hay remisión supletoria. Veremos.