El PSOE solicitará la suspensión cautelar de la moción de censura

La Mancomunidade do Salnés ha fijado para el día 23 el pleno de la moción de censura del PP, pero el PSOE pedirá al juzgado, como medida cautelar, que no se celebre hasta la resolución del recurso contencioso administrativo que interpondrá. En primer lugar, sigue dudando de su viabilidad legal y en segundo, la considera “inxusta” y en este momento, hasta un “intento por desviar a atención pola nula xestión da Xunta ante a catástrofe natural que estamos a vivir”, declaró ayer la aún presidenta, Marta Giráldez, por el caso de los pellets.



La secretaria comarcal dio conformidad al escrito presentado por los populares y que se basa en que, aunque los estatutos no mencionan expresamente esta herramienta, sí mencionan la ley de las bases del régimen local donde se regula. Pero como indicó la socialista, ha sido una “cuestión controvertida” en los tribunales así que, aún sin garantías de obtener la razón, “imos dar a batalla porque é de xustiza”. Solo estaban pendientes de estudiar el informe de la funcionaria para dar el paso de presentar el recurso y con cierto apuro, pues el día 24 tienen cita en la feria de turismo Fitur, así que está por ver quién representa a la comarca. Si el juzgado no acepta su petición, el popular David Castro tiene los 14 votos de la mayoría para ser elegido.



Giráldez compareció arropada por alcaldes, portavoces y concejales de toda la comarca para reclamar que tienen la mayoría en la junta de regidores y volver a denunciar que ven ilegítima la motivación de la moción de censura. Por eso, siente una mezcla de “rabia” e “lástima”, ante unos “argumentos de pena, de xustificar o inxustificable”, declaró. Solo ven un trasfondo político ante la cercanía de las elecciones: “É un trofeo para Alfonso Rueda”.



En primer lugar, porque consideran que no cumple la misión de esta figura ante una gestión que ven positiva. Así, la presidenta refirió la implantación de nuevos servicios; “outra forma de traballar, sen estridencias”, y la consecución de la “subvención máis grande da historia”, pero además, “ningún alcalde do PP pode dicir que non houbese unha magnífica relación”, les reprochó Giráldez. De hecho, si prospera, “nos iremos coa cabeza ben alta e orgullosos”, también porque “ningún tivemos ningún interese espúreo nin escuro, nin concurrirmos en desigualdades de condicións con outros concellos por estar na Mancomunidade”, añadió.



No piensa lo mismo de los firmantes de la moción: “Chegou a cuajar por una compra de vontades e Rueda terá que explicar que lle ofreceron a Meaño e a un concelleiro supostamente independente, cunha ideoloxía bastante volátil, para que uns meses despois vote o contrario”, añadió sobre José Manuel Aspérez, de Meaño Independiente, que le ha retirado su apoyo.



A Giráldez también le causa “sorpresa” que el PP les acuse de “inestabilidade” por no llegar a un acuerdo con este y con el BNG, mientras que ellos lo meten en el saco a él, “o principal rival político” del alcalde de Meaño, Carlos Viéitez, y a este mismo, al que expulsaron del partido y al que “Gonzalo Durán tacha do principal traidor da comarca”, apuntó. Para el alcalde vilanovés también tuvo unas palabras: “Tratou de rebentar a comarca e quere volver porque o xeodestino que lle creou a Xunta non funciona”.

Lo último con Aspérez



La también regidora de Meis defendió las negociaciones realizadas por su partido. Aseguró que en el último contacto aceptaban lo que pedía Aspérez, ser delegado de Turismo, como lo será con el PP, y “dixo que o ía pensar”. También aseguró que el Bloque sabía de la promesa de la vicepresidencia al meañés y que no dio síntomas de desacuerdo ni tampoco “pediu nada en concreto” a cambio de hacerla presidenta, a pesar de que “lle ofrecemos levar algún área”. Por eso, cuando sus dos vocales se abstuvieron dejándolo sin cargo, en lo que sintió como un enorme agravio, “nos sorprendeu”.



La presidenta señaló, y los nacionalistas tampoco lo han ocultado, que “o que realmente lles interesaba era entrar na comisión executiva de alcaldes”. De hecho, llegaron a plantear que un regidor socialista les cediera su silla y A Illa, donde gobiernan en un bipartito muy igualado, podía ser una alternativa. Pero por ahí no iba a pasar el PSOE: “Sería un erro que alguén que está na oposición formara parte e se lle dixo, é un órgano para os alcaldes”.



De todos modos, teniendo en cuenta que la Mancomunidade podía funcionar sin vicepresidente, los socialistas no necesitaban su apoyo para contentar a Aspérez, por lo menos vistos los antecedentes. Cuando Gonzalo Durán dio Turismo a Gonzalo Pita, para garantizarse la Presidencia en 2016, esta delegación no se votó en el pleno y tampoco se consultó con el resto.