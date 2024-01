Giráldez avanza que recurrirán la moción de censura en los tribunales: “É a volta ás políticas máis rancias do PP”

No es la primera presentación de una moción de censura en una mancomunidad bajo la duda de su viabilidad legal al no aparecer expresamente en sus estatutos. Los tribunales se han pronunciado de diferente forma; desde que la laguna queda cubierta con la mención a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local invocada por los populares, hasta sentencias contrarias, como un caso sucedido en La Rioja y a ello se agarran los socialistas.



Hoy harán una valoración detallada, pero Marta Giráldez avanzó ayer que están dispuestos a llegar a los tribunales – “imos dar batalla”–, pues considera que “non teñen absolutamente ningunha censura” de su gestión. “Funcionamos con normalidade sen vicepresidente e os últimos catro anos foron os máis fructíferos na consecución” de ayudas, aseguró. Es más, acusó a David Catro de “mentir” cuando “di que as grandes inversións viñeron da Xunta do PP, foi o goberno central”, dijo respecto a los dos millones de euros concedidos a su plan turístico. “Foi unha rolda de prensa do máis pobre, sen proposta ningunha”, añadió.

"Carguitos e suelditos"

De hecho, cree que la motivación real es que quieren la entidad como “trofeo político” para Alfonso Rueda, ahora que se acercan las autonómicas, y lo hacen “con ‘carguitos’ e ‘suelditos’, nunha volta ás políticas máis rancias seguidas polo PP e que parecerían desbancadas”, clamó la presidenta comarcal. Y es que da crédito a los “rumores” de que han conseguido el apoyo de Viéitez y Aspérez “empregando os cartos dos veciños e as administracións públicas” que gobiernan “no seu beneficio, e eu entrei en política para rachar con isto”. Para ella, una prueba de esta forma de actuar fue el ingreso de Castro en el PP: “Dixo que habería máis cartos para Ribadumia”.



Pero la alcaldesa de Meis también recibe la noticia con “mágoa” porque, en su opinión, “rompe o consenso” de los nueve concellos y acusa al PP de tener una “doble vara de medir”, dijo recordando que Gonzalo Durán fue presidente cuatro años en funciones sin interferencia de los socialistas tras un empate con su candidato. Además considera que Rueda “deberá dar explicacións pola firma dun tránsfuga”.