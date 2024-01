El PP propone a Sabela Fole como nueva vicepresidenta de la Mancomunidade si prospera la moción de censura

La popular cambadesa Sabela Fole se perfila como nueva vicepresidenta de la Mancomunidade de O Salnés. El PP acaba de anunciar esta mañana que los 14 firmantes de la moción de censura que, salvo sorpresa, precipitará la caída del PSOE de la presidencia apoyan la designación de la cambadesa como número dos del ribadumiense David Castro, candidato en esta operación política. Entre esos 14 firmantes se encuentra el independiente de Meaño José Aspérez, molesto, justamente, por no conseguir en su día la vicepresidencia que había pactado con la socialista meisina, Marta Giráldez, a cambio de su voto para auparla como presidenta.

Si las medidas cautelares solicitadas por el PSOE al juzgado contencioso no lo impiden antes, la moción de censura se votará este martes, 23 de enero, a las 12 horas.



Elogios y precampaña

El propio candidato del PP, David Castro, valoraba en el comunicado de este sábado que la designación de Fole como número 2 se produce "pola súa valía, capacidade de traballo e coñecementos”. Fole, por su parte, agradece los apoyos: "Para min é unha honra que os meus compañeiros do PP e incluso das forzas independentes que apoian o cambio na Mancomunidade pensen na miña persoa para este posto, que desempeñarei co máximo orgullo e responsabilidade cos 110.000 veciños do Salnés".

El acuerdo de los 14, que se completaría previsiblemente con una posterior cesión de las competencias de Turismo en la persona de Aspérez, se firma "para o que resta de lexislatura (por mandato) ata o ano 2027". Un compromiso de vuelco que se rubrica, insisten, para "cambiar o rumbo errático da entidade".

Para alcanzar este acuerdo "houbo que falar e pactar todo, tamén a composición dos órganos de goberno, que é unha cuestión que non foi capaz de facer Marta Giráldez nestes seis meses e que confirmaron a necesidade da moción de censura”. Justamente, los flecos no cerrados por la izquierda tras la elección de Giráldez como presidenta, que pasaron por el desencuentro con el BNG para poder cumplir la promesa de llevar a Aspérez a la vicepresidencia, abonaron el camino a los populares para conseguir hacer mella en aquel primer acuerdo progresista, ampliando la brecha abierta entre los, a priori, socios. Y precipitando ahora su caída.

Por lo demás, el PP alaba la figura de Fole. "É unha persoa querida e recoñecida en toda a comarca, que destaca pola súa valía, capacidade de traballo, absoluta disposición e coñecementos, tanto do funcionamento das administracións como das necesidades dos veciños do Salnés, polo que todos entendemos que é a idónea para ocupar a vicepresidencia”, amplía Castro.

Y Fole acepta los cumplidos de los suyos y del resto de apoyos que la arropan, entendiéndolos como un "recoñecemento" no solo a ella, sino también “aos meus compañeiros e ao grandísimo traballo da agrupación do PP de Cambados e, por suposto, ao meu pobo, que vai ter a unha veciña de valedora nunha entidade tan importante como a mancomunidade”.

La operación, que lleva meses fraguándose y que incluso se había adelantado por este Diario en noviembre, se produce a las puertas de la campaña electoral para las autonómicas y, pase lo que pase, marcará la política comarcal de la próxima semana.