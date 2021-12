La oposición vilanovesa denuncia ante la Fiscalía la gestión y cobros opacos del albergue de peregrinos

Nueva polémica en Vilanova que amenaza con saltar a la vía judicial. La oposición al completo —PSOE, Gañemos y BNG— ha presentado una denuncia ante la Fiscalía alertándola de posibles irregularidades en la explotación del albergue municipal de peregrinos, en el pabellón-multiusos.





Sostienen que esta gestión es cuando menos opaca, pero sospechan que incluso podría haber indicios de algún delito. En síntesis: El albergue sería explotado por el Concello, se estuvo cobrando estos años a los peregrinos entre seis y ocho euros, pero no hay constancia de estos ingresos en la contabilidad oficial del Ayuntamiento. Así lo certifica el interventor del Concello, en una respuesta por escrito a la pregunta planteada por los opositores.





El gobierno local se defiende y ayer salió al paso indicando que esta gestión del albergue depende ahora de Protección Civil, desmarcándose así de cualquier irregularidad en las cuentas municipales.

No es, no obstante, la única cuestión no clara que la oposición pide investigar al ministerio público.





Versiones contrapuestas

Apuntan también a la propia gestión. Recuerdan que en 2013 se firmó un convenio entre el Concello y la Fundación de Amigos del Camino Portugués para que fuese este colectivo quien llevase las riendas del albergue. Así fue durante años, hasta que venció el acuerdo. Afirman que de 2018 a 2020 la entidad estuvo encargándose del albergue con el texto expirado y en ese último año, la Fundación resolvió abandonar tal explotación, al menos hasta que se firmase un nuevo documento. Nunca se llegó a tal.





Actualmente, subraya la oposición, el albergue funciona “por xestión directa do propio Concello, según está de manifesto e así se indica na páxina web de albergues do Camiño de Santiago”. Los opositores afirman, además, que el encargado del albergue entrega estos cobros al Ayuntamiento. Es, por tanto, una versión contraria e irreconciliable con la que ayer defendió el gobierno local, que apunta a Protección Civil. Sin duda, el asunto coleará.





El gobierno afirma que el Concello nunca gestionó la instalación

La versión del ejecutivo local es opuesta a la de la oposición: “O Concello nunca levou a xestión económica do albergue, sempre foi un tema que dependía primeiro da asociación do Camiño Portugués e agora de Protección Civil”. Tras esta negación de la mayor, cargaron con dureza contra la oposición. Tildan al PSOE de “carroñeiros”, de “montar unha película” y de conseguir “prexudicar a imaxe turística de Vilanova” y la economía local. “O único que fixemos desde o Concello foi promocionar e promocionar o turismo Xacobeo”, defienden. Atribuyen al alcalde, Gonzalo Durán, el mérito de conseguir situar a la villa en la captación de peregrinos: “Iso debe molestar ao PSOE”, que “o único que saben facer é política de fiscalía”, acusan.