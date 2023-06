La Orde dos Valedores suma a nueve miembros más para defender el tinto de Barrantes

La Orde dos Valedores do Tinto do Salnés sumó ayer nueve nuevos miembros. Personas vinculadas con el sector vinícola y con especial devoción por el caldo por excelencia ribadumiense. Los homenajeados recitaron el juramento necesario para formar parte de la orden, en el que rezaron que “ata caer rendidos, que non ebrios” defenderán el caldo en cuestión.



Y así, uno a uno fueron jurando su nueva condición, así como dejando su rúbrica en el libro del Tinto. El primero fue José Luis Cabarcos Corral, director general de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, que mostró su férreo compromiso por la legalización del vino de Barrantes. A este se le sumaron el cambadés José Luis Aragunde, propietario de una vinoteca; María Luisa Cousido, que sigue el legado de su padre, ganador de un primero premio hace cincuenta años; José Abal Vázquez, gran defensor de este caldo y participante en cada una de las ediciones, que no pudo evitar emocionarse; Javier Jamarco Costas, que forma parte del comité de catas; Juan Luis Álvarez, ayudante durante años en la organización de la fiesta; Edelmiro Martínez Rodiño, productor de vino; Elena Ferro Lamela, zoqueira y tiene un modelo de zuecos que se llama Barrantes; y Eusebio Baña Rivas, tabernero vilagarciano que sigue muy unido al vino de Barrantes.



Los nuevos valedores fueron presentados por Pepo Suevos, un clásico conductor del certamen, con el que ya cumple diez años (aunque confiesa no gustarle el vino), y Anxo Varela, quien nombró a cada uno de los miembros de esta selecta lista.