La orden de O Areoso llegará a mediados de julio tras incorporar “ao redor do 90 % das alegacións”

La orden que regulará el acceso y dotará de mayor protección al islote de O Areoso y al conocido como archipiélago de Os Guidoiros entrará en vigor a mediados del próximo mes de julio. Esa es la estimación que aportó hoy la Xunta, después de que el documento normativo haya dado un nuevo paso en su tramitación, ante el Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvomvemento Sostible. Este informó favorablemente el texto.



Además, la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, afirmó que la orden “incorporou ao redor do 90 % das alegacións recibidas”, indicaron desde su departamento autonómico.

“Moi participada”

La titular de Medio Ambiente añadió que la redacción de la orden fue “moi participada” por todos los sectores implicados, para intentar obtener el mejor texto legal posible. De este modo, hubo reuniones con los colectivos vinculados a este espacio natural, como los ayuntamientos de A Illa de Arousa y de Ribeira. También con Capitanía Marítima, departamentos autonómicos, Cofradía de pescadores y demás actores.

Alegaciones

En el conjunto de la tramitación, desde la Xunta cuantifican que se incorporaron alrededor del 90 % de las 375 alegaciones y aportaciones recibidas, entre otros, por parte de administraciones locales, autonómicas y estatales; pero también de empresas que operan en la zona, entidades ambientales y ciudadanos particulares, destacando, en este caso, las realizadas por aficionados a la pesca recreativa.

En turnos

La futura orden limita a 150 los visitantes diarios permitidos en O Areoso, a través de tres turnos de visitas: Del amanecer a las 13 horas; de las 13 horas hasta las 17 horas; y desde entonces hasta el atardecer. “Con esta nova organización redúcese o tempo de estadía para poder incrementar as frecuencias”, valoran desde el gobierno gallego.



Además, entre los usos y actividades permitidos se incorpora el acceso a la isla de Rúa y al islote Pedregoso fuera del período de cría, el buceo recreativo y deportivo en apnea y también la pesca recreativa en todo el ámbito, salvo en los 200 metros que rodean a O Areoso.



En el caso de los usos autorizables previo permiso, se introducen también el buceo recreativo y deportivo en grupos y con equipos autónomos, salvo en la zona balizada en el referido islote de O Areoso.

La orden incluye una disposición adicional que recoge explícitamente, de acuerdo con la normativa estatal, la libertad de navegación en toda la lámina de agua del ámbito afectado por la regulación.

Acceso controlado



El acceso la este espacio se hará a través de un sistema similar al del acceso al Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas o a la playa de As Catedrais, que irá acompañado de la realización de controles aleatorios.



La conselleira recordó que el incumplimiento de las medidas incluidas en esta orden puede implicar sanciones económicas que van desde los 3.000 hasta los 200.000 euros en el caso de las infracciones graves.

Varias empresas críticas se reúnen mañana con el alcalde

Las empresas de actividades náuticas de A Illa críticas con la tramitación de la orden en sus términos actuales tienen previsto celebrar este martes una reunión con el alcalde, Luis Arosa. “Queren aprobar a norma do illote sen darnos un periodo de adaptacións das nosas páxinas webs e sen ter unha reunión”, un encuentro que llevan meses demandando, recuerdan. “Queren aprobar sen contar con nós”.

Reclaman ser escuchados y un “reparto equitativo” de visitas y “por cupos entre as empresas” del sector. Consideran excesivas las limitaciones planteadas, ya que defienden que el kayak, al no ira motor, no causa gran degradación.