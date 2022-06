Oubiña afea el funcionamiento del punto morado y acusa al Concello de limitar la prevención de violencia de género a “publicacións en Facebook”

El portavoz de Somos Ribadumia, Enrique Oubiña, ha criticado la política de prevención de violencia de género municipal actual y también el funcionamiento del punto morado que operó en la reciente edición del Tinto.





Lo hizo en un blog personal, pero cuya entrada en cuestión fue compartida en redes por el perfil de su formación política.





En el post, el concejal opositor compara el funcionamiento de ese punto morado cuando él era miembro del tripartito y ahora. En 2019, su Concejalía de Política Social había puesto en marcha esa iniciativa. Un punto en el que, ahora, Oubiña ve una deriva, de la que culpa al gobierno de David Castro. “O horario do punto morado limitouse a unhas poucas horas pola tarde e ao principio da noite. E como en todos estes anos o goberno fixo un esforzo por liquidar calquera rastro do plan Conta Comigo, eses puntos seguros que eran os locais e negocios de Barrantes, xa non o eran tanto. Foi como se non houbera punto morado”, lamentó el portavoz de Somos.





“Propaganda”

“En 2019 eu era concelleiro de Política Social e Ribadumia tiña un compromiso real e forte coa loita contra a violencia de xénero, con medidas e plans de prevención e loita que eran exemplares e que funcionaban. Agora, no 2022, non sabemos nin quen leva a Concellería de Igualdade, que só existe de nome, e a loita contra a violencia de xénero limítase a unhas publicacións no Facebook”, opinó. Añadió, además, que “David Castro dixo que eles fixeran todo o posible por evitar situacións de violencia de xénero na festa. Vistas as diferencias entre o ano 2019 e o 2022 no traballo de prevención da violencia de xénero e de apoio ás posibles vítimas, é evidente que David (Castro) só fixo propaganda para aparentar, e nin sequera a fixo ben”.





Oubiña amplió su crítica al formato dado en esta ocasión al punto morado: “O que había era unha carpa informativa, agochada entre furgonetas e lonxe da zona da festa; oculta. Non se anunciou a existencia do punto morado, nin se colocou unha sinalización que indicara onde estaba, nin sequera no stand da comisión había información. Ninguén sabía que había un punto morado, por iso ninguén acudiu a el. Non se contou co apoio da asociación Esmar, nin de voluntariado”, cuestiones todas que sí se realizaron de otra forma en 2019, subrayó.