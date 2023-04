Oubiña denuncia vulnerabilidad en la forma en que el Concello le dio acceso a información sensible

El Concello de Ribadumia ha dado cumplimiento a la sentencia que, tal y como adelantó este Diario, lo condenaba a poner a disposición del concejal opositor Enrique Oubiña datos por él solicitados: Una consulta del libro de registro de entrada y salida de la entidad local. Eso sí, la forma en que lo ha hecho no ha convencido al edil de Somos. Al contrario: Oubiña denunció ayer que la fórmula elegida por el Ayuntamiento podría romper “a cadena de seguridade”, y poner “en perigo” los datos personales sensibles.

Según el edil, el Ayuntamiento le hizo llegar la información municipal solicitada a través de un enlace de descarga.

El documento habría sido subido a un página web de alojamiento de archivos y al edil le dieron a través de la sede electrónica ese enlace para descargarlo. Algo que Oubiña se ha negado a hacer, por ver riesgos en este formato. “Eu non vou abrir e acceder a ese enlace nin a ningún outro ata que teña garantías legais ao respecto do uso dos datos”. Prefiere ser cauto, porque teme las posibles repercusiones que pueda haber en caso de que alguno de estos documentos con datos sensibles termine en una “fuga” o filtración al exterior.



Habla directamente de “colmo do esperpento”. “Logo de tres anos falando de que darlle acceso a Oubiña aos datos do Concello podía supor un risco para a protección deses datos, David Castro mandao vía e-mail e a través dunha web allea ao programa informático do Concello”, lamenta el concejal. “Hai maneiras de facer isto moi sinxelas e moito máis seguras”, sin recurrir a subir los datos a una página de terceros y compartirlo vía link.



Oubiña aclara que él solicitó “acceder ao rexistro, como consulta, nunca recibir ou recabar ou ter copia dos datos que contén”. Acusa al alcalde de hacer su “propia interpretación”, de la petición y de la sentencia.

“Podendo darme acceso ao arquivo dixital do Concello dentro do programa do Concello, onde están os asentos de entradas e saídas nun entorno seguro e onde non hai un só dato ao que eu non teña dereito de acceso, a David (Castro) non se lle ocorreu mellor cousa que descargar eses datos, co cal xa os sacou do servidor municipal, que é o espazo seguro onde se almacenan eses datos, e mandarmo a través dunha web especializada en arquivos de gran tamaño, ou sexa, a través dun terceiro sen relación contractual co Concello, que poderá garantir a privacidade dos datos ou non, pois esa web almacena os datos uns días nos seus propios servidores, durante o prazo no cal o remitente pode descargados”.

En Somos concluyen que "se había algunha maneira de pór en perigo os datos de persoas e empresas, David Castro entregouse a ela de cheo".