Pablo Portas renuncia a "proxectos faraónicos" y promete centrarse en Meaño en política social y servicios

El PSOE de Meaño celebró el acto de cierre de campaña. El candidato, Pablo Portas, recibió el apoyo de la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, en un concurrido acto en el Muíño da Chanca.

El candidato indicó que “queremos preparar o Meaño dos próximos dez ou quince anos, non gobernar só pensando en que pasará nas urnas ao cabo de catro anos”. Además, renuncia a "proxectos faraónicos" para centrarse en "políticas sociais, os servizos e cubrir paulatinamente as carencias en dotacións". Sus prioridades serán "axudar ás persoas mozas, ás maiores, ás que precisan unha vivenda, ás que tiveron un revés da vida e precisan de axuda, ás que queren emprender ou ás que buscan un alugueiro e non o atopan”.

Silva, por su parte, destacó en esta candidatura "a política do optimismo", mostrándose " “farta dos cenizos, dos que só ofrecen insultos e mentiras, porque iso crea sociedades tristes”.